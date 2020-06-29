USA Today: штат Миссисипи спустит «конфедератский» флаг — но раздробленность останется

Сенат штата Миссисипи большинством голосов принял закон об отмене своего нынешнего флага, содержащего конфедератские символы, и о его замене на новый флаг, сообщает USA Today. Издание отмечает, что Миссисипи был последним штатом США, флаг которого содержал эмблему Конфедерации. При этом простая смена символов не решит конфликт в обществе, признают власти.
Содержащий конфедератские символы флаг штата Миссисипи скоро может стать историей, пишет USA Today: местные законодатели подавляющим большинством одобрили закон о ликвидации нынешнего флага и начале процесса поиска нового дизайна. Как отмечает издание, Миссисипи был последним штатом, флаг которого содержал эмблему Конфедерации. Сейчас закон должен быть подписан губернатором штата Тейтом Ривзом, пообещавшим одобрить решение законодателей.
Как пишет The USA Today, после того как Ривз подпишет закон, старые флаги по всему штату должны быть спущены в течение 15 дней. После этого специальная комиссия из 9 человек выберет дизайн для нового флага: на нём должна быть надпись «Мы верим в Бога» и не должно присутствовать символов Конфедерации. В ноябре в парламенте Миссисипи состоится голосование по новому дизайну флага. Издание напоминает, что флаг с эмблемой Конфедерации был принят в Миссисипи в 1894 году, то есть почти 30 лет спустя окончания Гражданской войны.
При этом губернатор штата Тейт Ривз отметил, что смена флага не поправит раздробленности в Миссисипи. У себя в Twitter Ривз написал, что процесс объединения штата будет труднее, чем борьба с последствиями торнадо и наводнений, и даже превзойдёт по сложности борьбу с коронавирусом.
Как отмечает USA Today, процесс ликвидации старого флага сопровождался напряжёнными дебатами в сенате штата Миссисипи.
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