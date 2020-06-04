Times: Финляндия способна полностью отказаться от курения уже к 2030 году

За последние 20 лет количество курильщиков в Финляндии сократилось на 25% — до 14% от населения страны, пишет The Times. А благодаря жёсткой позиции по отношении к вейпингу страна уже в ближайшие 10 лет может полностью покончить с курением, полагают эксперты в сфере здравоохранения.
Финляндия может к 2030 году искоренить курение, пишет The Times со ссылкой на экспертов в сфере здравоохранения.
Благодаря жёсткой позиции финских властей по отношению к вейпингу, в том числе запрет на использование ароматических добавок, которые, как полагают, подталкивали подростков к курению, страна уже в ближайшие десять лет может практически полностью избавиться от курильщиков.
По данным Всемирной организации здравоохранения, доля финнов, которые ежедневно курят, сократилась за последние 20 лет на 25% до отметки 14%. При этом людей, пользующихся электронными сигаретами, в стране всё ещё остаётся 1%.
«Финляндия продемонстрировала, что возможно сократить количество курильщиков без роста пользователей электронных сигарет», — отметили в ВОЗ.
В 2016 году, как напоминает The Times, Финляндия первой ввела меры по борьбе использованием электронных сигарет. В частности, она установила запрет на ароматические добавки, а также ввела возрастной порог для покупателей и ограничения маркетинг, онлайн-продажи и импорт.
Согласно имеющимся данным, химические реакции, возникающие в результате добавление некоторых ароматов, могут нанести вред здоровью людей.
По информации Euromonitor, в 2018 году мировой рынок электронных сигарет оценивалась в $19,3 млрд, а количество вейперов составляло 41 млн человек.
США последовали примеру Финляндии после того, как в стране шесть человек умерли, а сотни попали в больницы из-за болезней лёгких, спровоцированных вейпингом. Однако из-за сопротивления представителей отрасли американские власти запретили лишь часть ароматических добавок.
В Британии, как отмечает The Times, около 3 млн вейперов. Электронные сигареты рассматриваются местными властями как основной способ борьбы с курением. Так, система общественного здравоохранения Англии поддерживает использование ароматических добавок, заявляя, что они помогают взрослым курильщикам отказаться от обычных сигарет. Однако власти при этом предупреждают, что вейпинг может быть вредным для здоровья.
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