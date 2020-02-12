Euronews: Верховный суд Испании подтвердил право работодателей не оплачивать перекуры

Испанским профсоюзам не удалось оспорить требование, согласно которому работники должны отмечаться, покидая офис по любым причинам. Верховный суд Испании подтвердил право компаний вычитать все перерывы на кофе и курение из рабочего времени и не оплачивать их, признав эти меры законной гарантией безопасности и средством мониторинга присутствия на рабочем месте, сообщает Euronews.

Перерыв на перекур, кофепитие или на то и другое вместе теперь может дорого обойтись испанцам. Верховный суд страны признал право работодателей вычитать это время из рабочего дня — а следовательно, и из зарплаты.



Таким образом, иск, поданный Профсоюзной конфедерацией рабочих комиссий Испании против компании Galp Energia España, был отклонён. Он был подан после того, как в сентябре прошлого года Galp Energia ввела новые правила, по которым время, потраченное на перекур, вычиталось из рабочего и не оплачивалось.



По мнению профсоюзов, это означало «ухудшение условий труда незаконным образом». Суд с этим не согласился. Инспекторы труда Испании уже получили новые инструкции.



АНА ЭРОРЕКА, глава Союза инспекторов труда: В качестве реально отработанного рабочего времени будет учитываться не весь промежуток между началом и концом работы: будут ли из него вычитаться перерывы, должно быть указано в трудовом контракте или коллективных трудовых соглашениях.



Компания Galp Energia España потребовала также, чтобы сотрудники отмечались, покидая офис, и указывали причины. Суд счёл применение данных мер гарантом безопасности и средством мониторинга присутствия на рабочем месте.



Дата выхода в эфир 11 февраля 2020 года.