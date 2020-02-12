Euronews: Верховный суд Испании подтвердил право работодателей не оплачивать перекуры

03:00
Сыровар Олег Сирота назвал шаги для развития бизнеса в России
Сыровар Олег Сирота в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что, по моего мнению, необходимо делать для развития бизнеса в стране.
03:00
Трусова заявила о намерении выиграть Олимпиаду
Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что планирует выиграть Олимпийские игры и освоить все четверные прыжки.
03:00
Российский парусник «Крузенштерн» прибыл в самый южный город Земли
Российский парусник «Крузенштерн», который совершает трансатлантическое плавание, зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.
03:00
Константинова будет тренироваться в академии Плющенко
Российская фигуристка Станислава Константинова определилась с новым тренером.
03:00
Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте в Мурманской области, одного рабочего ищут.
03:00
Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака
Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
03:00
Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку о закреплении в Конституции термина «сенат» как второго названия Совета Федерации.
03:00
Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.
03:00
Во фракции Зеленского рассказали о его хронической усталости
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского проявляется хроническая усталость.
03:00
Орлов предположил, что Кокорин не поехал в «Сочи» из-за отсутствия нового контракта с «Зенитом»
Известный комментатор Геннадий Орлов выразил предположение, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался ехать в аренду в ФК «Сочи».
03:00
Эксперты рассказали о социально-экономическом развитии районов и округов Ставрополья
Специалисты аналитического центра «Рейтинг.Победа26» рассказали о социально-экономическом развитии районов и округов Ставропольского края.
03:00
В Москве прошёл финал конкурса художественной самодеятельности, приуроченного к 75-летию Победы
В здании управления Федерального казначейства по Москве прошёл финал конкурса художественной самодеятельности, приуроченного к 75-летию Победы.
03:00
Морпехи Каспийской флотилии начали ротные тактические учения
Морские пехотинцы Каспийской флотилии начали ротные тактические учения в Дагестане.
03:00
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
03:00
Тарасов объяснился за подпись к фото с парикмахером азиатской внешности
Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что его пост в Instagram не имеет расистского подтекста.
03:00
ВДНХ и Ботанический сад договорились о сотрудничестве
ВДНХ и Ботанический сад в Москве договорились о сотрудничестве.
03:00
Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая эвакуируют после того, как правительство будет на сто процентов уверено в том, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны.
03:00
Столбова — о завершении карьеры: закрываю прошлую страницу с лёгким сердцем
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова обратилась к общественности после того, как рассказала о завершении спортивной карьеры.
03:00
Киев передал гуманитарной подгруппе по Донбассу уточнённый список пленных
Представители Киева передали гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточнённый список лиц, которых хотят освободить.
03:00
Эксперт оценила перспективы Петербурга как промышленного центра
Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина оценила перспективы города как промышленного центра.
03:00
В Гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке недвижимости
Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости.
03:00
Жительница Петербурга рассказала подробности о проверке вернувшейся из Китая 10-летней дочери
Жительница Санкт-Петербурга рассказала подробности о проверке 10-летней дочери, вернувшейся из КНР.
03:00
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, отмечавший повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
03:00
ESPN назвал шайбу Овечкина самой красивой в истории НХЛ
Авторитетный американский портал ESPN составил десятку самых лучших голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией
НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией, для этого потребуется разработать новые меры контроля над вооружениями в отношении ракет нового поколения, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
03:00
Хованцев заявил о намерении работать в сборной России по биатлону до ОИ-2022
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что не планирует покидать свою должность до Олимпийских игр — 2022.
03:00
В СПЧ прокомментировали предложение запретить осуждённым за тяжкие преступления водить такси
Член Совета при президенте по правам человека Александр Брод прокомментировал предложение запретить осуждённым за тяжкие преступления водить такси.
03:00
Осуждённый за убийство Немцова обжаловал решение о переводе в тюрьму
Апелляционная жалоба от Заура Дадаева, осуждённого за убийство политика Бориса Немцова, на решение Куйбышевского районного суда Иркутска о переводе из исправительной колонии в тюрьму поступила в суд.
03:00
Согласован первый из трёх новых участков отвода войск в Донбассе
На заседании трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населённого пункта Гнутово в Донбассе.
03:00
«Ростов» подписал голкипера «Зенита» Рудакова
Вратарь Максим Рудаков, права на которого принадлежали санкт-петербургскому «Зениту», продолжит карьеру в «Ростове».
03:00
Минобрнауки выделит 240 млн рублей на поддержку научных проектов
Министерство науки и высшего образования России объявило конкурс проектов, направленных на создание и развитие уникальных научных установок, победителям конкурса будет выплачено в общей сложности 240 млн рублей.
03:00
В Подмосковье пресекли деятельность мастерской по разборке краденых автомобилей
В Московской области пресекли деятельность мастерской по разборке краденых автомобилей.
03:00
Ямпольская назвала маркировку к «Тихому Дону» оскорбительной для русской культуры
Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская пояснила свою позицию по вопросу освобождения произведений литературы и искусства от излишней возрастной маркировки.
03:00
Соболев поделился впечатлением от Федуна
Форвард московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что у него сложилось положительное впечатление от владельца клуба Леонида Федуна.
03:00
Турция ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по Идлибу
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил главе Пентагона Марку Эсперу, что Анкара ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по ситуации в сирийском Идлибе.
03:00
Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве
Пять легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве.
03:00
В Подмосковье задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж
В Московской области задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж.
03:00
Ураган привёл к затоплению улиц Гамбурга
Ураган «Сабина» привёл к затоплению улиц в немецком городе Гамбург, сообщает издание Bild.
03:00
Командующий ВМС Таиланда посетил Новороссийск с рабочим визитом
Командующий Королевскими Военно-морскими силами Таиланда Луечай Руддит посетил Новороссийск с рабочим визитом.
03:00
FARE обвинила Тарасова в расизме за пост в Instagram
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) раскритиковала экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова за шутку в Instagram над парикмахером азиатской внешности.
03:00
Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в Тюмени
Эвакуированный из Китая россиянин рассказал о карантине в тюменском лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».
03:00
В Госдуму внесли законопроект о распространении налоговой тайны на сведения о доходах физлиц
В Госдуму внесли законопроект о распространении налоговой тайны на сведения о доходах физических лиц.
03:00
Турция перебрасывает ракетные комплексы к границе Идлиба
Вооружённые силы Турции перебрасывают реактивные системы залпового огня к границе сирийского Идлиба.
03:00
Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом
Кабмин Украины создал агентство, которое будет управлять государственным долгом, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
03:00
СМИ: Бывший тренер «Реала» Солари может возглавить сборную Армении
Экс-футболист и наставник мадридского «Реала» Сантьяго Солари претендует на должность главного тренера сборной Армении по футболу.
03:00
Источник: Махачев встретится с Гиллеспи на UFC 249
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев может провести поединок с американцем Грегором Гиллеспи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
03:00
Минобороны заявило, что оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции
В Министерстве обороны России заявили, что ситуацию в сирийском Идлибе усугубляет завозимое через турецко-сирийскую границу оружие и боеприпасы для боевиков.
03:00
Адвокат рассказал о деле, которое завели на экс-главу управления ФСИН
Адвокат экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в суде, Григорий Иванищев рассказал RT, что действия его подзащитного не подпадали под статью «Вымогательство».
03:00
В московском метро открылась выставка анималистических скульптур
Выставка анималистических скульптур «Бестиарий» открылась на станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена.
03:00
В Пензе самолёт благополучно сел после попадания птицы в двигатель
Самолёт авиакомпании S7, который следовал по маршруту Москва — Пенза, совершил штатную посадку в аэропорту назначения, после того как в двигатель попала птица.