Der Standard: запрета на курение недостаточно — курильщики загрязняют воздух одним присутствием

Проведённое в Германии исследование показало, что вредные элементы, переносящиеся на одежде курильщиков, повышают уровень загрязнения воздуха и вызывают пассивное курение, пишет Der Standard. В частности, вдыхание вредных элементов на протяжении сеанса в кино эквивалентно пассивному выкуриванию 10 сигарет.

Вот уже четыре месяца в Австрии действует полный запрет на курение в общественных местах, пишет Der Standard. Таким образом минимизируются риски от пассивного курения. При этом исследования показывают, что химические остатки табачного дома могут сохраняться в помещениях на протяжении нескольких месяцев.

Означает ли это, что полное исчезновение последствий курения является лишь вопросом времени и проветривания? Издание приводит в пример исследование, изучавшее качество воздуха в немецких кинотеатрах, в которых курение запретили ещё 15 лет назад: согласно его результатам, курильщики оказывают негативное воздействие одним только своим присутствием. В частности, они загрязняют воздух испарениями со своей одежды, и это загрязнение сильнее, чем предполагалось.

Как сообщает Der Standard, исследование проводилось в одном из кинотеатров Майнца. Группа учёных установила в вентиляции высокочувствительное устройство, фиксировавшее качество воздуха в кинозалах. Было замечено, что каждый раз, когда публика входила в зал, устройство фиксировало в воздухе заметный прирост доли химических элементов, возникающих при курении, в том числе бензол и формальдегид.

Учёные сделали вывод о том, что вредные элементы переносились на одежде зрителей, особенно тех, что были курильщиками и курили незадолго до визита в кино. В пользу этой версии говорило также и то, что увеличение доли вредных элементов было заметно меньше на сеансах фильмов для детского возраста.

Как говорится в исследовании, вдыхание вредных элементов на всём протяжении киносеанса эквивалентно пассивному выкуриванию примерно 10 сигарет, пишет издание. При этом в исследовании не сказано о том, какие последствия это может иметь для здоровья, однако отмечается, что пассивное курение опасно.