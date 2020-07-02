WSJ: Саудовская Аравия угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

Саудовская Аравия потребовала от Анголы и Нигерии компенсировать объёмы сокращений по добыче нефти, о чём ранее договорились страны ОПЕК, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, в противном случае министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман пригрозил началом очередной ценовой войны на нефтяном рынке.

Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не выполнят ранее взятые на себя обязательства и не компенсируют объёмы сокращений по добыче, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, потребовав от Анголы и Нигерии представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые бы компенсировали невыполненные обязательства в первые месяцы после принятия соглашения.

18 июня в ходе видеоконференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики королевства дал понять, что страна будет продавать свою нефть со скидкой, заявив, что им известно, «кто клиенты» Анголы и Нигерии.

Как отмечает издание, столь «жёсткая позиция фактического лидера ОПЕК» грозит новыми проблемами в организации, всего через несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия развязала ценовую войну с давней союзницей на рынке нефти, Россией. В начале марта конфликт начался из-за разногласий относительно того, как обеспечивать нефтью мировые рынки во время пандемии.

Это решение спровоцировало обвал цен на нефть, которые в США упали на 25%, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Это заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны рассмотреть возможность сокращения бюджета, в то время как американские производители начали сокращать свои расходы. В апреле Эр-Рияд и Москва устранили разногласия, договорившись о сокращении производства на 10%. Позже сделку продлили до 6 июня.

Как отмечает WSJ, цены на нефть восстановились после апрельского обвала, однако до сих пор остаются относительно низкими. В Международном валютном фонде предупредили, что в числе наиболее пострадавших от низких цен на нефть окажутся африканские производители.