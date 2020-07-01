Times: «программа-интенсив» — Китай «беспрецедентно» нарастил активность на своём главном ядерном полигоне

Данные американских спутников-шпионов свидетельствуют о том, что Китай развернул активную деятельность на полигоне Лобнор, испытывая целый спектр балистических ракет, способных нести ядерные заряды, сообщает The Times, ссылаясь на американских чиновников. При этом, как отмечается в материале британской газеты, вступать в переговоры о контроле за вооружениями Поднебесная, как и прежде, упорно отказывается.

Китай развернул «интенсивную ядерную программу» на своём «огромном тайном полигоне» Лобнор, «беспрецедентно нарастив» масштабы испытаний ракет, способных нести ядерные боеголовки, пишет британская The Times со ссылкой на спецпосланника президента США по контролю за вооружениями Маршалла Биллингсли.

По данным издания, господин Биллингсли в ходе видеоконференции Североатлантического совета НАТО на прошлой неделе доложил постоянным представителям стран — членов альянса о том, что на полигоне Лобнор, «по существу, деятельность теперь ведётся круглый год». По словам чиновника, разведывательные спутники США зафиксировали значительный рост темпа, в котором Китай «выпускает широкий спектр различных ракетных комплексов, включая баллистические ракеты малой, средней и большой дальности, а также межконтинентальные, предназначенные для подвижных пусковых установок как грунтового, так и железнодорожного типа».

«Список можно продолжать — они быстро производят целое множество ракетных комплексов», — цитирует The Times спецпредставителя президента США. По оценке Биллингсли, активность на полигоне Лобнор представляет собой «интенсивную ядерную программу, которая вызывает крайнее беспокойство».

Как напоминает обозреватель The Times, Китай всегда отказывался вступать в переговоры об ограничении ядерных арсеналов — и на состоявшейся на этой неделе в Вене встрече между американскими и российскими дипломатами, на которой обсуждалось будущее договора СНВ-III, Пекин своих представителей решил не направлять, хотя и получил официальное приглашение. СНВ-III прекратит действие уже к февралю следующего года, и президент США Дональд Трамп хочет заменить соглашение новым, которое помимо России и США подпишет и Китай, отмечает журналист.

Власти КНР настаивают на том, что арсенал Поднебесной по мощи аналогичен ядерным силам Франции и Великобритании, которые сохраняют лишь «минимально необходимое для сдерживания» число боеголовок, говорится в материале The Times. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в распоряжении Китая на данный момент имеется 320 ядерных боеголовок, тогда как у Великобритании — 320, а у Франции — 290; при этом в арсенале США — 5800 боеголовок, а России — 6375, пишет газета.

Между тем, как сообщил господин Биллингсли, Китай уже продемонстрировал «сдвиг в мышлении» и больше не желает сохранять лишь минимальный арсенал ядерных средств. «Очевидно, они намереваются в той или иной форме достигнуть ядерного паритета и с США, и с Россией, и каким бы ни был этот паритет — поначалу качественным, а затем и количественным, — именно к нему они стремятся», — заявил чиновник.

По словам спецпосланника президента США, Пекин уже обошёл по мощи ядерного арсенала Великобританию, и ему пора вступить в переговоры о контроле за вооружениями. «У русских есть замечательная пословица — «чай пить — не дрова рубить». Это их версия нашей поговорки о том, что яблоки с апельсинами сравнивать бесполезно. Так вот, с заявлениями о том, что Великобритания и Франция, которые задушевно попивают чай и просто сохраняют силы сдерживания, ничем не отличаются от Китая, который сейчас очень активно рубит дрова, мы согласиться не можем», — приводит его слова The Times.