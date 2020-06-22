Das Erste: проданная на аукционе гитара Курта Кобейна стала самой дорогой в истории
Гитара, принадлежавшая солисту группы Nirvana Курту Кобейну, была продана на аукционе в Лос-Анджелесе более чем за $6 млн, сообщает Das Erste.
Гитара, принадлежавшая солисту группы Nirvana Курту Кобейну, была продана на аукционе в Лос-Анджелесе более чем за $6 млн, сообщает Das Erste.
Из военного многопрофильного мобильного госпиталя в Чите после лечения от коронавирусной инфекции выписаны половина пациентов, сообщило РИА Новости Минобороны России.
В Чукотском автономном округе, Камчатском и Красноярском краях, а также в Бурятии, Якутии, Карелии, Магаданской, Иркутской, Свердловской и Мурманской областях тушат лесные пожары на площади более 33 тыс. га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В Москве проведут выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию членов избирательных комиссий перед голосованием по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что Республиканская партия выступит в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
Британский фрегат и патрульный корабль сопроводили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Соединённого Королевства.
В Бразилии от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 50 617 человек, в том числе 641 — за последние сутки, сообщает Минздрав страны.
Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
Власти Марокко смягчат карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос установил новый рекорд Примеры по голам среди защитников.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
Организаторы выставочного турнира Adria Tour выступили с заявлением по поводу отмены финального матча соревнований, в котором должны были встретиться россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира Новак Джокович.
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.
В матче 30-го тура Примеры мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад».
В поединке 25-го тура итальянской Серии А «Интер» одержал победу над «Сампдорией».
Для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата, отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Сербская прогрессивная партия одержала победу по итогам прошедших парламентских выборов, заявил президент Сербии Александр Вучич в избирательном штабе СПП.
Лидер фанатского объединения «Локомотива» Илья Доберман заявил, что активные болельщики считают временщиком нового главного тренера команды Марко Николича.
В Москве скончались ещё 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов от последствий COVID-19 в столице возросло до 3617, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет от осложнений, возникших при родах.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили почти 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не планирует переносить на более поздний срок открытие тренировочных лагерей, несмотря на случаи заболевания коронавирусом среди игроков.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от первых матчей после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 у побережья Исландии.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор завершил карьеру.
Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Центра за свободные выборы и демократию (CeSID).
Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в будущем сможет претендовать на титул в дивизионе.
На электростанции в Якутии завершили перекачку вытекшего дизельного топлива в резервную ёмкость.
В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) дерби между«Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью.
В пресс-службе МЧС России рассказали, сколько топлива разлилось на электростанции в Якутии.
Финал выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия) между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем отменён.
В 30-м туре испанской Примеры «Валенсия» на своём поле обыграла «Осасуну».
Заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике капитан полиции Максим Ломоносов во время пожара спас женщину и двух её малолетних сыновей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе.
Стал известен соперник россиянина Андрея Рублёва в финале теннисного турнира Adria Tour в Хорватии.
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 5726. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Шестикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон принял участие в акции протеста в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter в Лондоне.
Один ребёнок погиб и один пострадал в результате наезда электрички в Московской области.
Иван Банников, менеджер тяжеловеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, считает, что поражение в поединке против Кёртиса Блэйдса не помешает бойцу сохранить высокую позицию в рейтинге дивизиона.
Пресс-служба Республиканской избирательной комиссии (РИК) заявила о завершении парламентских выборов в Сербии.
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о поведении фанатов команды во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что команда выйдет на матч с ЦСКА молодёжным составом, если регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет изменён.
Число погибших в результате взрыва, предположительно газа, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева возросло до трёх. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал поведение фанатов команды в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
На дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что организация изучит скандирования фанатов московского ЦСКА в адрес бразильского форварда петербургского «Зенита» Малкома во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Республиканской избирательной комиссии заявили, что явка на парламентские выборы в Сербии на 19:00 мск составляет 40,82%.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды над «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане достигло 154.