Политолог: чтобы победить в новой холодной войне с Китаем, Вашингтону придётся подружиться с Москвой

Нарастающий геополитический конфликт с Пекином станет настоящим испытанием для Америки, и чтобы с честью его преодолеть, ей будет нужно заручиться поддержкой многих союзников, убеждён американский политолог Эрик Миллер. Как пишет Миллер на страницах The Hill, одним из таких союзников — пусть и «далеко не идеальным» — может выступить Россия, которую всё больше беспокоит растущая мощь Китая.

Масштабные мировые кризисы часто вносят радикальные изменения в международные отношения, пишет в своей статье для The Hill президент аналитического центра Rideau Potomac Strategy Group Эрик Миллер. По мнению эксперта, так вышло и с пандемией коронавируса, которая «загнала Китай и Соединённые Штаты на путь к новой холодной войне». Как пишет аналитик, конфронтация между Вашингтоном и Пекином назревала уже давно, проявляясь в виде конфликтов из-за условий торговли, споров по поводу интеллектуальной собственности и диспутов в Южно-Китайском море. Вместе с тем, активно высказываться за жёсткие ответные меры против Китая в обеих главных партиях США стали лишь в тот момент, когда поведение Китая «стало для американцев вопросом жизни и смерти» — после начала пандемии, подчёркивает политолог.



«Новая холодная война не будет похожа на первую, — пишет Миллер. — В отличие от Китая Советский Союз никогда не был для США почти равным экономическим конкурентом. Китай располагает солидным технологическим потенциалом, и потому является сложным оппонентом».



Конфликт с Пекином станет настоящим испытанием «решительности и креативности Америки, а также её готовности сотрудничать с другими», убеждён эксперт. Как напоминает аналитик, США в рамках различных соглашений поддерживают отношения с более чем 40 союзниками, тогда как у Китая «есть лишь одна Северная Корея» — однако эти отношения в последнее время стали значительно более натянутыми, как можно наблюдать на примере Европы, которая, хоть и имея серьёзные опасения насчёт «подъёма» Пекина, всё же больше не доверяет Америке. Восстановление таких связей будет иметь огромное значение для предстоящей холодной войны, предупреждает аналитик.



Кроме того, США также может понадобиться «стратегическая смелость», полагает Миллер. На протяжении многих десятилетий Вашингтон, Москва и Пекин поддерживали «очень чёткие треугольные отношения» — в соответствии с классическими теориями международных отношений, две стороны этого треугольника, как правило, сближались из-за опасений по поводу третьей или же ради получения преимущества над ней: так, после основания КНР в 1949 году Пекин стал союзником СССР вплоть до их размолвки десять лет спустя, а в 1972-м президент США Ричард Никсон пошёл на «смелое» сближение с Китаем, что заставило Москву пересмотреть свою стратегию, пишет эксперт.



Владимир Путин, став президентом России в 2000 году, задался целью восстановить международное положение Москвы — и в рамках её достижения он стал сближаться с Китаем для того, чтобы противодействовать влиянию США в Азии и Европе, продолжает автор. «Однако когда Китай стал крепнуть, Россия начала всё сильнее нервничать. Особенно Москва беспокоится за Дальневосточный федеральный округ, где проживает 6,2 млн человек — при том, что население соседних приграничных провинций Китая составляет около 100 млн. Две страны уже чуть не вступили в полномасштабную войну из-за границ в 1969 году, и недоверие между ними не исчезло», — рассуждает аналитик. Наконец, влияние Китая всё больше беспокоит Россию и из-за «растущего богатства» Пекина, который в этом отношении опережает Москву почти в 10 раз, отмечает Миллер. «Всё усиливающийся дисбаланс» в российско-китайских отношениях указывает на то, что Россия может быть «готова к тому, чтобы в изменившемся геополитическом контексте сменить друзей», констатирует он.



Россия — партнёр для США «далеко не идеальный»: «военные действия на Ближнем Востоке, непрекращающиеся кибератаки, а также попытки посеять раздор внутри Америки» — лишь немногие из её «проблемных аспектов», и США следует жёстко отстаивать свои интересы и целостность своих институтов власти от российских посягательств, убеждён Миллер. Тем не менее, в международных отношениях Москва выступает «колеблющимся игроком» — то есть, в новой холодной войне она будет заинтересована в сближении либо с одной, либо с другой стороной, уверен эксперт. США же, меж тем, вряд ли будет интересно на фоне соперничества с Китаем параллельно продолжать конфликт с ещё одной «великой державой», отмечает политолог.



Таким образом Вашингтону следует рассмотреть возможность найти «новый способ сосуществования с Россией», который бы позволил расширить сотрудничество с ней для противодействия Китаю и при этом не давал бы Москве вредить американским интересам, полагает автор. По мысли эксперта, для этого прежде всего понадобится «навести порядок в договорной базе» российско-американских отношений через исправление или отсев отдельных «неудачных» законопроектов в конгрессе. Как пишет Миллер, одним из подобных законопроектов является «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» или DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), выдвинутый в декабре прошлого года сенаторами Линдси Гремом (Республиканская партия) и Бобом Менендесом (Демократическая партия) и предполагающий введение санкций против российских финансовых учреждений и отдельных государственных ценных бумаг, включая облигации федерального займа. По мнению автора, хотя принятие DASKA и рассердит Москву, реального урона закон ей не нанесёт, поскольку Россия поддерживает низкий уровень госдолга и сохраняет крупные валютные резервы — а вот американским инвесторам, которые, по некоторым данным, держат ОФЗ на $23 млрд, от него придётся несладко.



Предсказать сейчас, как будет происходить нарастание соперничества между США и Китаем, невозможно, но уже сейчас ясно, что шансы Америки на успех будут при любом раскладе выше, если ей удастся заручиться поддержкой многих партнёров, полагает Миллер. Россия вряд ли станет для США союзником, однако у неё, как и у Вашингтона, появляется всё больший интерес к противодействию Китаю — и Америка может получить огромное преимущество, если сможет ловко распорядиться таким совпадением интересов, подытоживает политолог.