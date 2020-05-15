АВС: мировые расходы на ядерное оружие достигли рекордных со времён холодной войны показателей

В 2019 году мировые расходы на развитие ядерного вооружения поставили рекорд со времён окончания холодной войны, сообщает испанская АВС со ссылкой на Международную кампанию за ликвидацию ядерного оружия. При этом в организации отмечают, что ядерное оружие не обеспечивает безопасность в разгар глобальной пандемии ни для одной из стран.

Расходы на ядерное оружие в мире по итогам 2019 года достигли рекордных почти $75 млрд, при этом США потратили почти столько же, сколько остальные восемь стран из ядерного клуба, вместе взятые, пишет испанское издание АВС со ссылкой на доклад Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия.

В частности, в 2019 году девять стран, обладающих ядерным оружием, потратили на его создание и поддержание своего арсенала на $7,1 млрд, то есть на 10% больше, чем годом ранее.

Более того, мировые расходы на развитие этого вида вооружений поставили рекорд со времён окончания холодной войны. И, согласно бюджетам ряда стран, «эти цифры будут только расти в следующем десятилетии», полагают в кампании.

При этом представители организации полагают, что глобальный кризис, разразившийся в результате пандемии коронавируса, усложняет вопрос трат на гонку вооружений, так как ресурсы «можно было бы инвестировать иначе», особенно в период чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

«Сейчас более чем когда-либо ясно, что ядерное оружие не обеспечивает безопасность для мира в разгар глобальной пандемии, и даже для девяти стран, которые имеют ядерное оружие, особенно когда есть документально подтверждённые дефициты медицинских поставок и истощённых медицинских работников», — приводит АВС слова ведущего автора доклада Алисии Сандерс-Закре.

Вместе с тем, авторы указывают на необходимость учитывать «неисчислимые человеческие и экологические издержки», которые, однако, невозможно точно подсчитать «из-за отсутствия достоверной информации».

Почти половина всех расходов приходится на США, именно в стране с наибольшим уровнем смертности от COVID-19. Исследователи отмечают, что администрация американского лидера Дональда Трампа направила $35,4 млрд на «модернизацию арсенала», сократив инвестиции на профилактику пандемии.

По данным Бюджетного управления конгресса США, в течение следующих десяти лет финансирование американской ядерной программы составит $500 млрд.

Тем не менее директор по вопросам разоружения Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф заявил, что рецессия, вызванная коронавирусом, может усилить давление, направленное на ограничение расходов на оборону.

Вслед за Соединёнными Штатами больше всего средств на ядерное оружие направляет Китай, за ним следуют Великобритания, Россия, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея, пишет АВС.