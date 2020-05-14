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За шумихой вокруг коронавируса Die Welt расслышал стук копыт всадников ядерного апокалипсиса

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После эпидемии коронавируса миру грозит «ядерная анархия», пишет Die Welt. Модель времён холодной войны, когда контроль за вооружением осуществляли США, Россия, Великобритания и Франция, уже не отражает истинного соотношения сил в мире. В ядерном клубе появились новые игроки. К тому же Китай продолжает неудержимо наращивать своё влияние.
За шумихой вокруг коронавируса Die Welt расслышал стук копыт всадников ядерного апокалипсиса
Reuters

За три месяца эпидемии коронавируса мир накопил богатый опыт борьбы с «тихим, невидимым и беспощадным» убийцей, пишет Die Welt. И благодаря этому теперь каждый представляет, что нас ждёт впереди, когда наступит конец ядерном миру, заключённому в годы холодной войны, рассказывает автор статьи Михаэль Штюрмер: «Стук копыт всадников апокалипсиса приближается».

Старая стратегическая архитектура рушится и мир погружается в беспорядок, продолжает издание. США устали от роли мирового лидера и ушли в изоляцию, к чему европейцы не были готовы. Китай же постепенно и неудержимо наращивает своё влияние, пишет автор: «Того, кто называет себя Срединной империей, волнует не только экономическое благополучие: у него есть полномасштабные притязания на власть, чему Новый шёлковый путь служит экономическим и финансовым доказательством».
 
«Россия же при Владимире Путине всё ещё разбирает обломки империи, но вновь пытается вернуться в мировую политику», — отмечает Штюрмер. «Вновь возникла необходимость в более масштабном устрашении с помощью НАТО. Но дрожащих фанфар будет недостаточно».
 
Восстановить стратегическое равновесие мешают не только сами мировые державы, но и развитие цифровых технологий, с помощью которых можно атаковать скрытно, а также разработка новых видов вооружения и милитаризация космоса. Страх взаимного уничтожения, принуждающий страны к миру, рассеивается, считает Die Welt.
 
К тому же в ядерный клуб вступают менее крупные игроки. Сначала — Индия и Пакистан, теперь — Северная Корея и Иран. Миру грозит «ядерная анархия», предостерегает Штюрмер. По его мнению, модель 60-ых годов, когда контроль за вооружением осуществляли США, Россия, Великобритания и Франция, уже не отражает истинного соотношения сил в мире, не говоря о том, чтобы повлиять на него. 
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