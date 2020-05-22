Обозреватель WP увидел в политике Белого дома «тактический поворот» к России

Хотя Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из Договора по открытому небу, американские дипломаты, наоборот, говорят о планах на переговоры с Россией как по вопросу контроля над вооружениями, так и на другие темы. Как пишет обозреватель The Washington Post, внутри американской администрации есть разные мнения, но сам Трамп выступает за сотрудничество с Россией.

Администрация Трампа объявила о том, что США собираются выйти из Договора по открытому небу, и многие эксперты восприняли это как знак того, что отношения между США и Россией становятся ещё хуже. Однако автор статьи в The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что на самом деле всё сложнее. По его словам, на фоне обострения риторики с Китаем США готовы расширять своё сотрудничество с Россией и занимаются общими проблемами в разных сферах.



В американской администрации, как всегда, есть разные мнения. Кто-то выступает против каких-либо соглашений, которые ограничивают свободу действий США. А другие, и Трамп в их числе, наоборот, всегда высказывались за более глубокое сотрудничество с Москвой. Так что автор статьи считает, что в конечном счёте события этой недели можно рассматривать как тактический поворот к России.



По его словам, уже полвека Вашингтон, Москва и Пекин ведут трёхстороннюю дипломатию. В частности, когда Никсон открывал Америку для Китая в 1972 году, он тем самым пытался набрать очки на переговорах с Советским Союзом. Так что и нынешние действия американской администрации могут быть связаны с боязнью Китая.



Глобальное распределение сил меняется: десять лет назад Китай был страной, которая не требовала такого ядерного сдерживания. Сейчас же, по словам автора, даже Россия может быть заинтересована в том, чтобы включить его в систему договоров.



Помимо того, что госсекретарь США Майк Помпео заявил о выходе США из Договора по открытому небу, спецпредставитель по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что он собирается в ближайшее время встретиться с российским замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Они намерены обсудить, в том числе, возможное продление и расширение СНВ-III. По его словам, Рябков разделяет мнение США, что Китай тоже должен принимать участие в договорах по ограничению ядерного оружия. Он отметил, что нынешний договор, возможно, будет продлён, чтобы за это время привлечь к переговорам китайцев.



При этом Россия и США занимаются сотрудничеством и в других сферах. Например, в вопросе борьбы с коронавирусом. Так, Трамп объявил о том, что США отправят России 200 аппаратов ИВЛ. Впрочем, спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси этот шаг раскритиковала, заявив, что Россия могла бы и сама за них заплатить. Автор статьи отмечает, что эти слова были неуместны: «Америке нужно больше влияния во время нынешнего глобального кризиса, а не меньше». Тем более в пандемию страны как раз могут осознать общие интересы.



США и Россия в последнее время как раз готовят почву для более серьёзных переговоров. По словам автора статьи, Трамп и Путин на прошлой неделе обсуждали области возможного сотрудничества. А 6 мая состоялся телефонный разговор между госсекретарём Майком Помпео и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые обсуждали следующие шаги по контролю над вооружениями и другие вопросы, что интересуют обе страны.



Сегодня контроль над вооружениями работает в три стороны. Впрочем, как отмечает автор статьи, три — это весьма нестабильное число. Он приводит слова основателя стратегии ядерной политики, который считал, что биполярный мир стабилен, а многополярный мир может стать стабильным, но переходный этап между ними сопряжён с рисками, пишет The Washington Post.



