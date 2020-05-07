Bild: «монарх с причудами» — Берлин не может выселить тайского короля и его наложниц из баварского отеля

Тайский король вот уже больше месяца живёт в Германии со своими «наложницами-солдатами», сообщает Bild. Теперь он поселился в баварском отеле, занял целый этаж и даже обустроил для себя «комнату удовольствий». И немецкие власти не могут найти на него управу, потому что у монарха дипломатическая неприкосновенность, объясняет немецкое издание.

Из-за коронавируса сейчас отправиться в отпуск нельзя, но тайский король, видимо, живёт по другим правилам. Он сейчас отдыхает у нас в Баварии в четырёхзвёздочном отеле. Причём не один, а со своими так называемыми наложницами-солдатами. Он снял там целый этаж. Как такое возможно? Сейчас мы в этом разберёмся с моим коллегой Максом Бёддекером. Он в гостях у меня в студии. Рада тебя видеть, Макс. Звучит это всё очень странно. Может быть, ты нам объяснишь, что там за закрытыми дверями происходит?

МАКС БЁДДЕКЕР, журналист Bild: Это не только звучит странно, это действительно очень странно. Вместе с моим шотландским коллегой Эндрю МакГрегором Маршаллом я выяснил, что тайский король всё ещё проживает в этом отеле с 20 своими наложницами. К тому же они соблюдают строгую военную дисциплину. К примеру, он называет их САС по аналогии с британской специальной авиадесантной службой.

У каждой из них свой номер от C1 до С20. Все они находятся в званиях полковников или майоров. К тому же у них есть титул, который в переводе означает «преданная королю красавица». Всё остальное можно дофантазировать. К тому же в этом отеле есть так называемая комната удовольствий, которую обустроили специально для тайского короля и его подруг.

А почему на фоне эпидемии коронавируса тайскому королю разрешено всё это делать? Нам всем нельзя путешествовать. Мы только что слышали, что, возможно, разрешат внутренний туризм, но это пока ещё не подтверждённая информация. Почему тайскому королю это разрешено? Почему он не в Таиланде?

МАКС БЁДДЕКЕР: Всё очень просто. Он находится под защитой международного права. Одним словом, это всё дипломатия, то есть у него дипломатический статус. Поэтому ему очень тяжело что-то предъявить. Пока нет доказательств, что он совершил какие-то преступления, мало что можно сделать.

И в нашей стране тайский король наслаждается той свободой, которой лишены тайцы у него на родине. Чтобы было лучше понятно, за весь апрель в Таиланде он провёл, насколько я помню, только четыре дня. А всё остальное время он был у нас в Германии, в том числе и в Баварии.

Есть ли информация о том, почему он выбрал именно Германию? И сколько он ещё пробудет в Баварии?

МАКС БЁДДЕКЕР: По поводу того, как долго он ещё у нас пробудет, я ничего сказать не могу. Он довольно спонтанный и лёгкий на подъём человек. К примеру, он отменил юбилей своей свадьбы в Таиланде, то есть День коронации: он не захотел ехать в Бангкок. Так что я не могу сказать, как долго он ещё у нас пробудет. А его симпатия к Германии связана с историей его семьи. Ещё его дедушка очень сильно уважал немецкого кайзера и восхищался им. И это получило вот такое развитие.

Тайский король не в первый раз попадает в заголовки. Объясни, почему он постоянно становится поводом для написания таких убойных заголовков?

МАКС БЁДДЕКЕР: Ну он просто, как бы это сказать, монарх с причудами. Он делает что хочет. При этом выходит за рамки, и никто его не контролирует. Какие у всего этого есть патологические или психологические причины, можно только предполагать. Я этого не знаю.

Спасибо, Макс Бёддекер, за твоё описание ситуации. По-настоящему понять это невозможно, но всё же спасибо за попытку.

МАКС БЁДДЕКЕР: Пожалуйста.

Дата выхода в эфир 05 мая 2020 года.