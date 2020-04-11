Guardian: коронавирус вынудил Airbus отложить создание новой сборочной линии в Тулузе

Компания Airbus временно отказалась от планов по созданию новой сборочной линии для производства авиалайнеров A321 в Тулузе, пишет The Guardian. Как поясняет издание, произошло это по вине коронавируса, который в очередной раз нанёс удар по авиационной отрасли.
Компания Airbus отложила планы по созданию новой сборочной линии для производства авиалайнеров A321 в Тулузе, на юге Франции, пишет The Guardian. Это, как отмечает издание, очередной пример того, как коронавирусный кризис бьёт по авиационной отрасли.
«Наши планы в отношении линии A321 в Тулузе приостановлены, — приводит издание слова представителя Airbus. — Когда мы увидим, что ставки вновь растут, мы снова вернёмся к этим планам».
Авиастроительная фирма объявила о своём намерении создать сборочную линию в Тулузе в январе этого года. Тогда её главной заботой было удовлетворить рекордный спрос на лайнер A321, который способен перевозить более 200 пассажиров по маршрутам малой и средней протяжённости.
Однако теперь компания Airbus временно отказалась от своих планов. Произошло это на следующий день после того, как бюджетный авиаперевозчик easyJet заявил, что откладывает приобретение 24 авиалайнеров, пытаясь таким образом успокоить своего основателя и главного акционера Стелиоса Хаджи-Иоанну, потребовавшего отменить этот заказ.
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