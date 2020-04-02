Daily Telegraph: Трамп «вмешался» в нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию провести переговоры и положить конец ценовой войне, обрушившей стоимость нефти, пишет Daily Telegraph. По словам президента США, он позвонил Владимиру Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, чтобы призвать их найти выход из кризиса, угрожающего всей нефтяной отрасли.

Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию провести переговоры на фоне роста требований к двум странам положить конец ценовой войне, которая привела к падению цен на нефть, пишет Daily Telegraph. По словам президента США, он позвонил Владимиру Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, чтобы призвать их найти выход из кризиса, угрожающего всей нефтяной отрасли.

Как отмечает издание, вмешательство Трампа произошло в момент, когда BP предупредила сокращении расходов как минимум на 3 млрд долларов из-за того, что руководители компании назвали «самой жёсткой средой для нефтегазового бизнеса за последние десятилетия».

Ожесточённая битва за долю рынка между Россией и Саудовской Аравией, начатая после провала переговоров о дальнейшем сокращении добычи в целях поддержки цен на нефть привели к переизбытку дешёвой нефти в мире, напоминает газета. Кроме того, спрос на нефть резко упал на фоне закрытия границ в десятках стран, что сильно ударило по авиакомпаниям и заводам. Сегодня проблема стоит настолько остро, что существуют опасения, что уже в течение следующих нескольких недель в мире не останется места для хранения избытка нефти.

По прогнозу Франциско Бленча из банка Америки мировой спрос на нефть в этом месяце упадёт на 17 миллионов баррелей в день. При этом, ограничения на передвижение, введённые в Великобритании для борьбы с Covid-19, привели к снижению спроса на бензин на две трети, в то время как потребление дизельного топлива упало на 57%, по сообщениям розничных продавцов.

Как заметил Трамп, переговоры по ограничению добычи сейчас важны для производителей во всем мире. «Они соберутся вместе, и мы соберёмся все вместе и посмотрим, что можно сделать, поскольку никому не хочется потерять целую отрасль», — заявил американский президент.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco в среду задействовала весь имеющийся потенциал по добыче нефти, увеличив добычу до 12 миллионов баррелей в день.



При этом ,как отмечает газета, позиция России, похоже, смягчается: правительственный чиновник заявил, что страна больше не будет увеличивать добычу нефти, учитывая переполненность рынка.

Чиновник добавил, что переговоры с саудитами не ведутся.



Как напоминает издание, из-за падения цен на нефть и газ в этом году Россия сталкивается с дефицитом бюджета в размере $39 млрд. Ожидается, что в Саудовской Аравии будет наблюдаться дефицит в размере $61 млрд. или почти 8% производительности её экономики.