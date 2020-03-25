Успокойтесь и займитесь делом: астронавты рассказали, как жить в условиях карантина

Пожалуй, никто, кроме астронавтов, не сможет лучше рассказать, что такое карантин и самоизоляция. Покорители космоса поделились с читателями Time советами, как не сойти с ума и с пользой провести время дома из-за коронавируса.

Сейчас, когда многие находятся в самоизоляции из-за коронавируса, богатый опыт астронавтов может многому нас научить, пишет Time. На страницах издания астронавты поделились с читателями советами, которые помогут не сойти с ума в это непростое время.

«Ключ к успеху экспедиции — постоянная занятость экипажа. Занятый экипаж — это счастливый экипаж. А скучающий экипаж — это катастрофа. Сейчас для человека замечательное время начать делать то, что он откладывал долгие годы: навести дома порядок, начать писать роман, разложить по порядку семейные фотографии, отсканировать старые фотоальбомы, составить финансовый план на будущее, когда экономика придёт в норму — а она придёт», — говорит бывший астронавт НАСА и ветеран МКС Терри Вертс.

Есть ещё одна проблема — людям приходится жить в стеснённых условиях, будь это дом на земле или космический корабль. Труднее всего находиться в изоляции тем, кто живёт один. Но и сталкиваться лицом к лицу с одними и теми же людьми изо дня в день — это тоже очень сильно утомляет.

«Я помню, многие долго находившиеся в космосе экипажи говорили, как это замечательно — увидеть через два-три месяца новый экипаж. Ведь это другие люди. Во время своих относительно коротких полётов я тоже в некоторых случаях была рада расстаться с людьми из своего экипажа», — рассказала бывший астронавт Марша Айвинс, совершившая пять полётов на шаттле.

Урок для людей, пишет издание, находящихся сейчас в изоляции, заключается не в том, чтобы увидеть новые лица, потому что тогда теряется весь смысл социального дистанцирования. Просто иногда надо проводить время отдельно от тех, с кем вы находитесь под одной крышей. Нужно просто прогуляться или специально разделиться.

Но лучше всех помочь земным людям преодолеть проблемы изоляции способны ветераны трёх первых успешных посадок на Луну. Они находились на медицинском карантине перед каждым полётом, они вместе совершали свой полёт, а после возвращения они ещё три недели проводили в изоляции, чтобы врачи убедились в отсутствии у них лунных болезнетворных микроорганизмов.

Базз Олдрин, летавший на «Аполлоне 11», поделился секретом о том, как проводит время, стараясь уберечься от коронавируса.

«Лежу на заднице и запираю дверь», — раскрыл свой рецепт астронавт.

«COVID-19 — он в определённом смысле, как «Аполлон 13» с его поломками и авариями. Эта болезнь ошеломила нас, бросила нам вызов, и пока нам кажется, что она нас побеждает. Но мы умнее и сообразительнее бесчувственного вируса, и не должно быть никаких сомнений в том, кто в итоге победит. Встречаемся в точке приводнения», — заключает автор материала.