CNN рассказал, почему из-за лицевых масок коронавирус становится ещё опаснее

Несмотря на то что американские власти призывают население страны быть готовым к распространению коронавируса, они не советуют людям покупать одну из самых очевидных мер защиты от заболевания — лицевые маски, передаёт CNN. Как отмечает канал, маски зачастую не обеспечивают адекватной защиты от коронавируса, учитывая, что они, как правило, прилегают к лицу неплотно, а сами люди редко их меняют. В то же время из-за спроса на этот товар без него могут остаться настоящие специалисты.

Чиновники в сфере здравоохранения призывают американцев готовиться к распространению вспышки коронавируса путём накопления припасов у себя дома. Однако они рекомендуют людям не покупать один товар — а именно лицевые маски. Корреспондент CNN Брайн Тодд объяснит подробнее.

В то время как коронавирус всё больше беспокоит американцев, высокопоставленные чиновники в сфере здравоохранения США выступили с предостережением: готовность — это хорошо, но паника — нет.

ДОКТОР ДЖЕРОМ АДАМС, главный хирург: Есть вещи, которые в реальности навредят окружающим вас людям, и скупка масок — это одна из них.

С начала вспышки миллионы людей по всему миру начали скупать хирургические маски, надеясь уберечься от вируса. Хотя китайский лидер Си Цзиньпин и носил её прилюдно, высокопоставленные чиновники в области здравоохранения и эксперты утверждают, что маски зачастую не обеспечивают адекватной защиты против заболеваний, подобных коронавирусу.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Итак, типичная ошибка — это надеть маску, которая не прилегает? (Надевает маску) Что я сейчас делаю не так?

РЕБЕККА КАТЦ, эксперт в области мирового здравоохранения, Джорджтаунский университет: Сейчас на вас маска, которую нужно пристроить, чтобы она плотно закрывала лицо. Сейчас она прилегает неплотно. Остались дыры в районе носа, через них частицы могут потенциально проникнуть под маску.

Эксперты в области общественного здравоохранения отмечают, что многие из тех, кто носит маски, натягивают их неправильно, поэтому им приходится их постоянно поправлять, что увеличивает степень риска.

РЕБЕККА КАТЦ: Вы к ней не привыкли, вы не знаете, что с ней делать. Возможно, что вы будете чаще прикасаться к своему лицу. Всё это увеличивает риск заболевания.

Дело в том, что наши руки — это самые распространённые переносчики вируса. Чем больше вы трогаете своё лицо, тем больше у вас шансов заболеть. Крупные магазины розничной продажи отмечают, что маски смели с полок, но их дефицит может спровоцировать цепную реакцию.

ДОКТОР ДЖЕРОМ АДАМС: Если мы будем неправильно пользоваться масками в общественных местах, то их может не хватить работникам здравоохранения, которым они по-настоящему нужны.

Эксперты в области здравоохранения указывают на ряд мифов, сложившихся вокруг масок. Один из них гласит, что одной-единственной маской можно пользоваться до бесконечности.

РЕБЕККА КАТЦ: Это должна быть одноразовая маска, однако некоторые люди могут носить её на протяжении многих дней. В этом случае бактерии и микробы могут просочиться под маску.

Итак, что нужно покупать среднему здоровому человеку? По словам экспертов, им нужно мыло и домашние чистящие средства. При этом они советуют накопить запасы медикаментов, которые вам уже прописаны. Что же касается хороших привычек, которые помогут побороть коронавирус, то чиновники в области здравоохранения говорят о нескольких крайне простых, но важных шагах.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФОЦИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Мойте руки как можно чаще. Если вы кашляете, то прикрывайте рот локтем, а не ладонью. И попытайтесь держаться подальше от больших скоплений людей, где кашляют и чихают.

БРАЙАН ТОДД: Но если вам пришлось сесть на самолёт или вы попали в другое место с большим скоплением людей, которые находятся в тесноте? Нужно ли тогда надевать хирургическую маску? Эксперты говорят, что в этом случае решать вам, но необходимо сделать так, чтобы маска плотно прилегала к лицу, а вы сами умели ею пользоваться и надевали только один раз.

Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 марта 2020 года.