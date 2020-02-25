Guardian: поддержать Путина или обидеть ветеранов — День Победы в Москве озадачивает западные державы

Лидеры западных стран задаются вопросом, принимать ли им приглашения на празднование Дня Победы в Москве, пишет The Guardian. С одной стороны, они опасаются выказать неуважение победителям над нацистами, а с другой — своим присутствием поддержать политику Путина.

Планы России по празднованию 75-летия Победы превращаются в проблему для западных стран: ехать ли и кого отправлять, пишет The Guardian.

Так, уже несколько недель Великобритания и США обсуждают, какой ответ им давать на приглашения, чтобы он был скоординированным. Однако это сложный процесс, как пишет автор статьи, из-за непредсказуемости Дональда Трампа и желания Эммануэля Макрона посетить Москву без консультаций с союзниками.

Отказ приехать на церемонию грозит опасностью выказать неуважение к победителям нацизма. А посещение грандиозного парада в Москве можно будет расценить как поддержку российского «военного авантюризма». «Не следует западным лидерам отдавать дань памяти армии в униформе, которая по-прежнему оккупирует части Украины, и чествовать некоторые из тех подразделений, которые убивают людей в Идлибе», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

Москва может использовать присутствие западных политиков как подтверждение, что они принимают её версию истории Второй мировой войны, отмечает автор статьи.

Польшу на мероприятие не звали, равно как Норвегию. Украина и Литва уже сказали, что не поедут, даже если их пригласят. Министр обороны Эстонии предостерёг своего президента от того, чтобы принимать приглашение, хотя оно ещё ему не приходило.

Зато приглашение пришло лидерам США, Великобритании и Германии, но они ещё ничего не ответили. По словам Сергея Лаврова. Трамп выразил интерес к мероприятию, но пока неясно, позволит ли ему график принять в нём участие. У него как раз будет проходить предвыборная борьба, и такая поездка добавит масла в огонь обвинений демократов против него. С другой стороны, так он проявит себя государственным лидером и может заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией.

Западные дипломаты придерживаются мнения, что странам необходимо согласовать позиции. В частности, они предлагают принять участие в церемонии возложения венков, но избежать военного парада. Ещё как вариант они рассматривают участие в аналогичных торжествах, но в других странах — например, 8 мая на Украине.

Украинские власти активно работают над тем, чтобы представить свои торжества как альтернативу московским. И западные дипломаты отмечают: «Важно помнить, что и другие части бывшего Советского Союза воевали в войне. Не только подвиг России нужно признавать», — пишет The Guardian.