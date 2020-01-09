Шэрон Стоун: в отличие от Трампа Путин — сильный лидер и руководствуется интересами своей страны

Звезда Голливуда Шэрон Стоун считает российского президента «сильным лидером», сообщает ORF. В отличие от главы Белого дома Дональда Трампа Владимир Путин, управляя своей страной, руководствуется «её лучшими интересами», констатировала американская актриса.
Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун считает президента России Владимира Путина «сильным лидером», сообщает ORF.
«На мой взгляд, Путин по-своему сильный лидер своей страны», — заявила Стоун.
В отличие от главы Белого дома Дональда Трампа Владимир Путин, управляя Российской Федерацией, руководствуется «её лучшими интересами», выразила уверенность американская актриса.
А вот президента Соединённых Штатов Дональда Стоун считает «хвастуном», который не уважает свой пост, отмечает австрийский телеканал.
Кроме того, Дональдом Трампом якобы «манипулируют главы других государств», констатировала голливудская звезда.
К вышеупомянутым главам государств Шэрон Стоун, по всей видимости, причисляет и президента России, полагает ORF.
«Если бы я была Путиным, я бы тоже использовала Трампа», — не стала скрывать знаменитая голливудская актриса.
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