ORF Оригинал

Шэрон Стоун: в отличие от Трампа Путин — сильный лидер и руководствуется интересами своей страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Звезда Голливуда Шэрон Стоун считает российского президента «сильным лидером», сообщает ORF. В отличие от главы Белого дома Дональда Трампа Владимир Путин, управляя своей страной, руководствуется «её лучшими интересами», констатировала американская актриса.
Шэрон Стоун: в отличие от Трампа Путин — сильный лидер и руководствуется интересами своей страны
Reuters

Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун считает президента России Владимира Путина «сильным лидером», сообщает ORF.

«На мой взгляд, Путин по-своему сильный лидер своей страны», — заявила Стоун.

В отличие от главы Белого дома Дональда Трампа Владимир Путин, управляя Российской Федерацией, руководствуется «её лучшими интересами», выразила уверенность американская актриса.

А вот президента Соединённых Штатов Дональда Стоун считает «хвастуном», который не уважает свой пост, отмечает австрийский телеканал.

Кроме того, Дональдом Трампом якобы «манипулируют главы других государств», констатировала голливудская звезда.

К вышеупомянутым главам государств Шэрон Стоун, по всей видимости, причисляет и президента России, полагает ORF.

«Если бы я была Путиным, я бы тоже использовала Трампа», — не стала скрывать знаменитая голливудская актриса.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ORF Австрия Европа
теги
Владимир Путин Голливуд Дональд Трамп Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров