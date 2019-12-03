WT: свободный рынок нас убивает — актёр Марк Руффало призвал к «экономической революции»

Знаменитый актёр и миллионер Марк Руффало заявил, что Америка нуждается в «экономической революции» и обрушился с критикой на свободный рынок, сообщает Washington Times. Как передаёт издание, поводом для столь резких суждений стала статья в журнале Time, обличающая владельцев крупного капитала. При этом, как заметили критики, самому Руффало свободный рынок в прошлом помог заработать огромное состояние.

Знаменитый актёр и миллионер Марк Руффало, известный по роли Халка в киноэпопее «Мстители», заявил, что Америка нуждается в «экономической революции», поскольку капитализм «убивает» её, и обрушился с критикой на свободный рынок, сообщает The Washington Times.

«Пришла пора для экономической революции. Сводный рынок нас подводит, убивает нас и крадёт у наших детей будущее», — написал Руффало в воскресенье в своём аккаунте в Twitter. Как передаёт издание, твит киноактёра сопровождался ссылкой на статью редактора журнала Time Ананда Гиридараса под названием «Как американские элиты потеряли хватку», в которой автор возлагает вину за неудачи истеблишмента на «победителей нового позолоченного века».

It’s time for an economic revolution. Capitalism today is failing us, killing us, and robbing from our children’s future. https://t.co/OnNm6CYrWK — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 1 декабря 2019 г.

Как замечает Гиридарас, несоразмерное влияние капитала строилось на идее взаимной выгоды: «Они могли богатеть, а потом делиться — взаимная выгода. Они могли управлять фондом, приносящим существенные дивиденды, и предоставлять вам социальную помощь — взаимная выгода. Они могли продавать сладкие напитки в школах и развивать партнёрство государства и частного бизнеса в сфере здоровья детей — взаимная выгода», — пишет автор статьи в журнале Time.

По мере того как эта «соблазнительная идея» терпит фиаско, «растёт вероятность, что эпоха капитала, в которой деньги были главным организующим принципом американской жизни, может действительно закончиться», утверждает редактор Time.

Как сообщает The Washington Times, твит Руффало был опубликован более 5 тыс. раз и получил более 30 тыс. «лайков». При этом критики заметили, свободный рынок помог призывающему сегодня к «экономической революции» голливудскому актёру заработать огромное состояние.