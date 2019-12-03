Washington Times Оригинал

WT: свободный рынок нас убивает — актёр Марк Руффало призвал к «экономической революции»

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Знаменитый актёр и миллионер Марк Руффало заявил, что Америка нуждается в «экономической революции» и обрушился с критикой на свободный рынок, сообщает Washington Times. Как передаёт издание, поводом для столь резких суждений стала статья в журнале Time, обличающая владельцев крупного капитала. При этом, как заметили критики, самому Руффало свободный рынок в прошлом помог заработать огромное состояние.
WT: свободный рынок нас убивает — актёр Марк Руффало призвал к «экономической революции»
Reuters

 Знаменитый актёр и миллионер Марк Руффало, известный по роли Халка в киноэпопее «Мстители», заявил, что Америка нуждается в «экономической революции», поскольку капитализм «убивает» её, и обрушился с критикой на свободный рынок, сообщает The Washington Times.

«Пришла пора для экономической революции. Сводный рынок нас подводит, убивает нас и крадёт у наших детей будущее», — написал Руффало в воскресенье в своём аккаунте в Twitter. Как передаёт издание, твит киноактёра сопровождался ссылкой на статью редактора журнала Time Ананда Гиридараса под названием «Как американские элиты потеряли хватку», в которой автор возлагает вину за неудачи истеблишмента на «победителей нового позолоченного века».

 
Как замечает Гиридарас, несоразмерное влияние капитала строилось на идее взаимной выгоды: «Они могли богатеть, а потом делиться — взаимная выгода. Они могли управлять фондом, приносящим существенные дивиденды, и предоставлять вам социальную помощь — взаимная выгода. Они могли продавать сладкие напитки в школах и развивать партнёрство государства и частного бизнеса в сфере здоровья детей — взаимная выгода», — пишет автор статьи в журнале Time.
 
По мере того как эта «соблазнительная идея» терпит фиаско, «растёт вероятность, что эпоха капитала, в которой деньги были главным организующим принципом американской жизни, может действительно закончиться», утверждает редактор Time.
 
Как сообщает The Washington Times, твит Руффало был опубликован более 5 тыс. раз и получил более 30 тыс. «лайков». При этом критики заметили, свободный рынок помог призывающему сегодня к «экономической революции» голливудскому актёру заработать огромное состояние. 
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