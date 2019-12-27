Newsweek: исчезновение Трампа из канадской версии комедии «Один дома — 2» заинтриговало публику

Исчезновение сцены с участием Дональда Трампа из канадской версии комедии «Один дома — 2», показанной на канале СВС, вызвало споры среди пользователей соцсетей. Представители телеканала объяснили это тем, что эфирное время было ограничено, а им необходимо было вставить рекламу. Однако некоторые комментаторы восприняли это как «цензуру», а другие напомнили, что СВС убирал эпизод с Трампом и в предыдущие годы, пишет Newsweek.

Сцена из популярной американской комедии «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке» с участием нынешнего президента США Дональда Трампа не попала в эфир канадского телеканала СВС, который недавно проводил трансляцию этого фильма, приуроченную к рождественским праздникам. Информация об этом быстро разлетелась в соцсетях и вызвала волну различных комментариев, отмечает Newsweek. Журналисты этого издания также обратились к представителям телеканала за разъяснениями.



Согласно предыдущим комментариям сотрудников СВС, эпизод с Трампом пришлось урезать, чтобы вписаться во временные рамки для показа рекламы. По их словам, это обычная практика, поскольку различные популярные кинофильмы специально сокращают и адаптируют для трансляции в телеэфире, где их показ перемежается рекламными объявлениями спонсоров.



Однако пользователи соцсетей отреагировали на это по-разному, отмечается в статье. Некоторые комментаторы посчитали, что на СВС намеренно «вырезали» сцену с Трампом из популярной рождественской комедии, и обвинили представителей канадского телеканала в «цензуре». В то время как другие высказали предположения, что это Трамп своей неоднозначной политикой «спровоцировал» СВС до такой степени, что даже старый фильм с ним пришлось редактировать для показа в Канаде, пишет Newsweek.



И хотя это интригующее «исчезновение» Трампа из эфира сейчас привлекло внимание публики, на самом деле это уже не первый случай, когда сцена его общения с главным героем комедии Кевином Маккаллистером (роль которого исполняет Маколей Калкин) в лобби отеля Plaza была «вырезана» из комедии, выпущенной в 1992 году, говорится в статье. В частности, сообщения об отсутствии кадров с Трампом во время трансляции фильма «Один дома — 2» в эфире СВС уже появлялись в соцсетях и в 2015 году, напоминает Newsweek.



Примечательно, что сам президент Трамп на днях тоже вспомнил об этом эпизоде во время сеанса видеосвязи с представителями американских военных подразделений, размещённых в разных уголках мира, говорится в статье. Выступая в прямом эфире перед военными 24 декабря в ходе трансляции из своей резиденции во Флориде, Трамп признался, что многие люди каждый год, особенно в преддверии Рождества, рассказывают ему о том, как «только что» видели его по телевизору. По словам президента, для него было «честью» сниматься в таком «хорошем фильме», который оказался настоящим хитом.



В то же время популярный голливудский актёр Мэтт Деймон предположил в одном из своих интервью, что продюсеры могли согласиться на эпизодическую роль Трампа в этой комедии только ради того, чтобы получить от него разрешение на съёмки на территории принадлежащих ему объектов недвижимости. По словам актёра, это довольно распространённая практика, причём после окончания съёмок такие сцены часто даже не включают в итоговую прокатную версию фильма, поясняет Newsweek.