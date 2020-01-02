Times: польские школьники посвятили Освенциму танцевальное представление

В одной из начальных школ Польше поставили танцевальную сценку, «воссоздающую» концентрационный лагерь Освенцим. По ходу действия одни участники представления в форме гестапо делали вид, что травят газом других, одетых в арестантские робы, сообщает The Times.

В одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер, посвящённый лагерю смерти Освенцим. Участники сценки носили повязки со свастикой и «притворялись, что травят газом семилетних детей», пишет The Times.

Шесть учеников, некоторые с частично выбритыми головами были одеты в легко узнаваемые тюремные робы в серую полоску, встали на колени у ног двух мальчиков, одетых как агенты гестапо, на фоне колючей проволоки, а затем рухнули на пол, когда на сцену выпустили изображающий отравляющее вещество дым.

После представления к зрителям обратился человек, родители которого погибли в Освенциме. Он заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии. Затем местный мэр, представляющий правящую партию «Право и справедливость» сообщил детям, что их долг – «защищать латинское христианство» от его врагов, утверждает издание.

В этом месяце отмечается 75-летие освобождения Освенцима Красной армией. Порядка шести миллионов граждан Польши, почти пятая часть населения довоенного периода, умерли с 1939 по 1945 год. Среди них три миллиона польских евреев и, по некоторым оценкам, два миллиона этнических поляков.

Ожидается, что Варшава потребует значительных репараций от Берлина. Не так давно власти страны обменялись «дипломатическими сетованиями» с Москвой из-за пакта Молотова-Риббентропа, в результате которого Польша была разделена между Советским Союзом и Третьим рейхом, напоминает The Times.