Times: польские школьники посвятили Освенциму танцевальное представление

В одной из начальных школ Польше поставили танцевальную сценку, «воссоздающую» концентрационный лагерь Освенцим. По ходу действия одни участники представления в форме гестапо делали вид, что травят газом других, одетых в арестантские робы, сообщает The Times.
В одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер, посвящённый лагерю смерти Освенцим. Участники сценки носили повязки со свастикой и «притворялись, что травят газом семилетних детей», пишет The Times.
Шесть учеников, некоторые с частично выбритыми головами были одеты в легко узнаваемые тюремные робы в серую полоску, встали на колени у ног двух мальчиков, одетых как агенты гестапо, на фоне колючей проволоки, а затем рухнули на пол, когда на сцену выпустили изображающий отравляющее вещество дым.
После представления к зрителям обратился человек, родители которого погибли в Освенциме. Он заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии. Затем местный мэр, представляющий правящую партию «Право и справедливость» сообщил детям, что их долг – «защищать латинское христианство» от его врагов, утверждает издание.
В этом месяце отмечается 75-летие освобождения Освенцима Красной армией. Порядка шести миллионов граждан Польши, почти пятая часть населения довоенного периода, умерли с 1939 по 1945 год. Среди них три миллиона польских евреев и, по некоторым оценкам, два миллиона этнических поляков.
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