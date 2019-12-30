NTD: российские умельцы предлагают бюджетную копию Tesla Cybertruck из «девятки»

Российские автолюбители в рекордные сроки смастерили копию пикапа Tesla Cybertruck из подержанной «девятки». По их словам, на это ушло всего восемь дней работы и около 80 тыс. рублей, включая стоимость подержанного автомобиля. Теперь российский Lada-Tesla-Cybertruck выставлен на продажу, но у авторов осталось ещё много идей для новых проектов, передаёт NTD.

На московских дорогах появился автомонстр, на которого трудно не оглянуться. Он удивительно схож с творением Илона Маска — пикапом Tesla Cybertruck. Эту копию построили российские друзья-автолюбители. За основу взяли подержанную «девятку».



АЛЕКСАНДР ТРУБНИКОВ, автолюбитель: Реакция у людей достаточно позитивная. И особенно когда они узнают, что это ВАЗ 2109 — они очень сильно удивляются, и мало кто в ней, конечно, узнаёт эту «девяточку», но по салону можно понять. Ну и, в принципе, достаточно много людей, которые узнают в ней Tesla Cybertruck.



Электрический пикап компании Tesla представили в ноябре этого года, выпускать будут не ранее 2021-го. Его кузов сделан из высокопрочной стали. Московский двойник «кибертрака» попроще.



АЛЕКСАНДР ТРУБНИКОВ: Нам было интересно сделать проект в максимально ограниченные сроки. И по времени у нас это заняло восемь дней — восемь плотных рабочих дней. А что касается стоимости, на это у нас ушло 80 тысяч рублей. Это с учётом покупки автомобиля.



Пока характеристики самодельного «кибертрака» такие же, как у его «донора»: полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 72 лошадиных силы, механическая коробка и передний привод. Но крыша уже панорамная. Правда, вход остался один — через багажник.



АЛЕКСАНДР ТРУБНИКОВ: Идей на этот проект у нас ещё достаточно много. Может быть, сделаем электротягу — как и, собственно говоря, у Tesla, а может быть, сделаем задний привод. В общем, идей миллион, и жизнь у проекта определённо будет дальше.



Ну а этот Lada-Tesla-Cybertruck уже выставлен на продажу в интернете. Умельцы просят за своего автомонстра больше 600 тысяч рублей.



Дата выхода в эфир 28 декабря 2019 года.