Focus: копия «угловатого страшилища» Маска уже разъезжает по Москве

Всего пару недель назад Tesla представила свой кибертрак. В серийное производство электрический автомобиль, однако, поступит только в 2022 году. Слишком долго ждать — посчитал один россиянин и без лишних церемоний построил копию этого «угловатого страшилища», отмечается в сюжете на сайте немецкого издания Focus.

Всего пару недель назад Tesla удивила автомир, представив свой кибертрак. Фанаты компании — производителя электрических автомобилей уже могут предзаказать это угловатое страшилище за 100 евро. И тем не менее на рынке оно появится только в 2022 году.

Слишком долго ждать — посчитал один россиянин. Он без лишних церемоний построил копию кибертрака и теперь разъезжает на нём по Москве.

По социальным сетям быстро разлетелись кадры с этой российской копией. Впрочем, до сих пор неизвестно, кто же построил эту российскую Tesla.

Ничего неизвестно и о технических характеристиках этого транспортного средства. Чисто оптически автомобиль похож на оригинал. И всё же отличия бросаются в глаза.

Дата публикации 21 декабря 2019 года.