Больше половины американцев считают, что в президентские выборы в США в 2016 году вмешались не русские, а украинцы, сообщает Neuе Zürcher Zeitung. Несмотря на её «абсурдность», эта теория заговора до сих пор не утратила актуальность, сетует автор статьи. Возможно, это связано с личной одержимость Украиной главы Белого дома Дональда Трампа, полагает швейцарский журналист.

55% американцев считают, что в президентские выборы в США в 2016 году вмешались не русские, а украинцы, сообщает Neuе Zürcher Zeitung. Об этом свидетельствуют результаты проведённого недавно опроса. Среди республиканцев меньше трети верит в то, что Кремль как-то связан с избранием Дональда Трампа.

И это несмотря на то, что американские спецслужбы, спецпрокурор Роберт Мюллер и даже сенат США установили, что манипуляции исходили из Кремля. С помощью масштабной кампании в социальных сетях и хакерских атак на сервера демократов российский президент Владимир Путин хотел помешать победе Хиллари Клинтон, объясняет швейцарское издание.

Но Украину всё равно втянуло «в водоворот теорий заговора и политических интриг», пишет автор статьи. При этом вся история началась ещё в 2016 году, когда стало известно, чтобы бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получал миллионы долларов от украинских олигархов со связями в Кремле и не платил налоги.

В результате глава Белого дома избавился от своего «старого товарища», который теперь отбывает заключение в тюрьме. Тот же в свою защиту заявил, что стал жертвой кампании по дискредитации со стороны украинских олигархов. При этом целью был не он сам, а Трамп. По его словам, их задача заключалась в том, чтобы сорвать его предвыборную кампанию.

Трамп с радостью перенял эту версию, и даже присочинил кое-чего от себя, пишет Neu Zürcher Zeitung. Он стал утверждать, что демократы специально инсценировали кибератаку на свои сервера, чтобы выставить его марионеткой Москвы. Связь же с Украиной заключалась в том, что совладельцем компании Crowd-Strike, помогавшей демократам с расследованием взлома, был гражданин Украины.

«Абсурдная история», — заключает издание. Но Трампу её хватило, чтобы снять с себя подозрения. Впрочем, подтверждений его словам так найти и не удалось. И до сих пор неизвестно, почему эта теория заговора не утратила свою актуальность после публикации отчёта Мюллера. Возможно, глава Белого дома слишком далеко зашёл в продвижении этой версии.

К тому же у его «одержимости» Украиной появился новый объект, пишет автор, а именно сын вице-президента США и главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. Его сын работал в совете директоров украинского газового концерна. Трамп хотел использовать этот факт в предвыборной гонке с Байденом. В связи с этим в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он настаивал на расследовании ситуации с серверами и сыном его конкурента от демократов, угрожая при этом блокировкой военной помощи в размере $400 млн.

И в то время как американцы спорят между собой на счёт того, можно ли считать это злоупотреблением властью, в Кремле радуются. Владимир Путин заявил: «Слава Богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах, теперь Украину обвиняют».