WP: под напором Белого дома конгресс США убрал из бюджета помощь Украине

Администрация Дональда Трампа дала недвусмысленно понять, что он наложит вето на бюджет США, если демократы в Конгрессе не откажутся от идеи включить в него помощь Украине. В итоге, как пишет Washington Post, демократам пришлось пойти на уступки, и Трамп бюджет подписал.

Белый дом пригрозил, что наложит вето на бюджет, если демократы не откажутся от того, чтобы заложить туда предоставление Украине военной помощи, пишет Washington Post. В итоге парламентарии приняли бюджет без этой строки расходов, и Трамп этот документ подписал.



Речь шла о $250 млн, которые США хотели выделить для обороны Украины в течение 45 дней. При этом автор статьи отмечает, что прежде для выделения помощи Трамп требовал от Зеленского провести расследование против его соперника Джо Байдена и его сына. Эта ситуация привела к попытке импичмента Трампа.



На этот раз, чтобы не допустить блокировки финансирования со стороны Белого дома, депутаты-демократы попытались включить его в общий бюджет. Однако глава Казначейства и глава подразделения Белого дома по юридическим вопросам дали понять, что финансирование Украины — один из нескольких вопросов, по которым они не готовы идти на уступки.



И в итоге демократам пришлось согласиться на требования администрации и убрать положение об Украине. Иначе Белый дом мог бы наложить на бюджет вето, и это привело бы к тяжёлым последствиям вплоть до приостановки работы правительства в то время, когда как раз проходит процедура импичмента президента. В таком случае американское правительство погрузилось бы в ещё больший хаос.



По словам чиновников администрации, они выступали против этого положения не потому, что оно связано с Украиной, а для того, чтобы защитить права исполнительной власти на управление финансовыми потоками.



Ещё одно положение, которое под напором администрации депутатам пришлось удалить, касалось публикации документов о направлении конкретных денег американским ведомствам. Именно через эти документы в 2019 году и была задержана помощь Украине, отмечает Washington Post.