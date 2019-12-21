Washington Post Оригинал

WP: под напором Белого дома конгресс США убрал из бюджета помощь Украине

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Администрация Дональда Трампа дала недвусмысленно понять, что он наложит вето на бюджет США, если демократы в Конгрессе не откажутся от идеи включить в него помощь Украине. В итоге, как пишет Washington Post, демократам пришлось пойти на уступки, и Трамп бюджет подписал.
WP: под напором Белого дома конгресс США убрал из бюджета помощь Украине
Reuters

Белый дом пригрозил, что наложит вето на бюджет, если демократы не откажутся от того, чтобы заложить туда предоставление Украине военной помощи, пишет Washington Post. В итоге парламентарии приняли бюджет без этой строки расходов, и Трамп этот документ подписал.

Речь шла о $250 млн, которые США хотели выделить для обороны Украины в течение 45 дней. При этом автор статьи отмечает, что прежде для выделения помощи Трамп требовал от Зеленского провести расследование против его соперника Джо Байдена и его сына. Эта ситуация привела к попытке импичмента Трампа.

На этот раз, чтобы не допустить блокировки финансирования со стороны Белого дома, депутаты-демократы попытались включить его в общий бюджет. Однако глава Казначейства и глава подразделения Белого дома по юридическим вопросам дали понять, что финансирование Украины — один из нескольких вопросов, по которым они не готовы идти на уступки.

И в итоге демократам пришлось согласиться на требования администрации и убрать положение об Украине. Иначе Белый дом мог бы наложить на бюджет вето, и это привело бы к тяжёлым последствиям вплоть до приостановки работы правительства в то время, когда как раз проходит процедура импичмента президента. В таком случае американское правительство погрузилось бы в ещё больший хаос.

По словам чиновников администрации, они выступали против этого положения не потому, что оно связано с Украиной, а для того, чтобы защитить права исполнительной власти на управление финансовыми потоками.

Ещё одно положение, которое под напором администрации депутатам пришлось удалить, касалось публикации документов о направлении конкретных денег американским ведомствам. Именно через эти документы в 2019 году и была задержана помощь Украине, отмечает Washington Post.

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источник
Washington Post США Северная Америка
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