Bloomberg: новый посол США в России намерен сотрудничать с Москвой, но легко ему не будет

Новый посол США в России Джон Салливан постарается наладить сотрудничество с Москвой в ряде областей, таких как контроль за вооружениями и борьба с терроризмом, пишет Bloomberg. По мнению издания, задача Салливана не будет лёгкой: позиции США и России сильно расходятся по целому ряду вопросов.

Назначенный послом США в России Джон Салливан заявил, что постарается сосредоточиться на тех областях, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать, даже несмотря на трудности в отношениях, пишет Bloomberg.

По словам Салливана, у него есть ряд приоритетов: сотрудничество в выработке стратегии контроля за вооружениями, которая была бы приемлемой для обеих стран, обращение к вопросам прав ЛГБТ-сообщества, безопасность арктического региона и обмен информацией для защиты США и их союзников от терроризма.

«Мы ожидаем, что российское правительство серьёзно отнесётся к обязанности защитить мир от опасных террористических организаций, таких как ИГИЛ*, Аль-Каида** и Хезболла», — приводит издание слова Салливана. Bloomberg напоминает, что Салливан фокусировался на обмене информацией по борьбе с террором ещё в свою бытность заместителем госсекретаря США.

По мнению издания, задача Салливана не будет простой: последний визит в США главы российского МИД Сергея Лаврова лишь подчеркнул, как сильно расходятся позиции Москвы и Вашингтона по целому ряду вопросов, начиная с обвинений во вмешательстве в американские выборы и заканчивая контролем за вооружениями.

Bloomberg напоминает, что США стараются уклониться от продления СНВ-3, продвигая идею заключения нового соглашения с участием КНР. Россия же считает, что пока необходимо продлить текущий вариант договора, а затем обсуждать новые идеи. Одной из немногих сфер, где интересы России и США сходятся, является Северная Корея: и Москва и Вашингтон считают, что Пхеньян должен отказаться от ядерного оружия.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.