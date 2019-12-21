WSJ: новое руководство Евросоюза делает ставку на углубление экономических связей с Китаем

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Премьер Саксонии: антироссийские санкции ЕС доказали свою несостоятельность и должны быть отменены MDR
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New York Times: в США заложили военный танкер, названный в честь первого открытого политика-гея New York Times
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Журова считает, что информация СК о Родченкове может стать аргументом в пользу России в CAS
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что информация СК о вмешательстве Григория Родченкова в базу данных московской лаборатории может стать доводом для отстаивания российской стороной своей позиции в вопросе обжалования санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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В Баку сообщили об экстренной посадке самолёта рейса Гоа — Москва
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Гоа — Москва, произвёл экстренную посадку в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Гейдар Алиев.
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«Газпром» и Украина готовят межоператорское соглашение в Вене
«Газпром» и украинская сторона ведут в Вене работу по подготовке межоператорского соглашения, заявил глава российской компании Алексей Миллер.
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Биатлонисты Поршнева и Поварницын завоевали серебро в сингл-миксте на этапе Кубка IBU
Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын заняли второе место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.
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СМИ: Ковальчук заработал $14 млн за один сезон и два месяца в «Кингз»
Российский нападающий Илья Ковальчук, который расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», заработал за время пребывания в команде $14 млн.
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В Сирии заявили о терактах на трёх энергообъектах
Террористы атаковали три энергообъекта в Сирии, сообщает агентство САНА со ссылкой на сирийское Министерство нефти.
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Уткин раскритиковал украинского футболиста Зозулю, которого оскорбляли испанские фанаты
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с украинским нападающим «Альбасете» Романом Зозулей и фанатами «Райо Вальекано».
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Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
«Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Гол Иньесты помог «Виссел Кобе» выйти в финал Кубка Японии
Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Андрес Иньеста, выступающий за «Виссел Кобе», забил мяч в полуфинале Кубка Японии с «Симидзу С-Палс».
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ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний
Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».
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Курашов назвал исторической победу фристайлистки Демидовой на этапе КМ в Китае
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал золото Валерии Демидовой в хафпайпе на этапе Кубка мира в Китае.
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Роджер Уотерс: я узнаю новости на RT
Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT прокомментировал ситуацию с «невероятно предвзятыми телеканалами» по всему миру.
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Слуцкий поделился настроением от назначения в «Рубин»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал видео, описывающее его настроение после назначения.
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В «Нафтогазе» назвали подарком меры США против «Северного потока — 2»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал «лучшим предновогодним подарком» включение санкций против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США.
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Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес
Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
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Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области
Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
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Фигуристка Саханович опровергла мнение, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов
Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала, как тренер Этери Тутберидзе запрещала ей учить четверной прыжок, так как это опасно для здоровья.
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Nord Stream 2 AG прокомментировал приостановку работ по укладке труб
Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку работ по укладке труб, которой занималась компания Allseas.
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Нурмагомедов начнёт подготовку к бою с Фергюсоном в Дагестане
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начнёт подготовку к титульному поединку с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане.
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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
В среднем новогодний стол для среднестатистического жителя России будет стоить 6430,78 рубля — на 2,74% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные статистического ведомства.
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Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули
Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
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Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
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Косачёв указал на противоречие санкций США Уставу ООН
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT введение США санкций против проекта «Северный поток — 2».
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СК заявил о нежелании WADA сотрудничать по делу Родченкова
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказывает в экспертизе базы, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
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Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете
Правительство России одобрило проект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах.
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СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении форварда минского «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина.
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Эксперт назвал незаконными санкции США против «Северного потока — 2»
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT прокомментировал заявление Министерства финансов США о том, что американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.
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Слуцкий рассказал о причинах отставки из «Витесса»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о причинах своей отставки из голландского «Витесса».
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Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2».
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Рылов завоевал серебро на дистанции 200 м на этапе Международной лиги плавания в США
Россиянин Евгений Рылов занял второе место на дистанции 200 м на спине на этапе Международной лиги плавания в Лас-Вегасе.
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В результате беспорядков в одной из тюрем Гондураса погибли 18 человек
По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновений между заключёнными в одной из тюрем в городе Тела в Гондурасе.
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Кабмин ФРГ сожалеет о санкциях США против «Северного потока — 2»
Правительство Германии сожалеет о решении США ввести санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Берлин отвергает подобные санкции, заявили в ФРГ.
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Украинский футболист Зозуля объяснил своё фото с портретом Бандеры
Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля объяснил, почему в 2017 году сделал фото с шарфом, на котором изображён идеолог украинских националистов Степан Бандера.
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СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
Бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков удалённо внёс изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявили в Следственном комитете России.
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СК: Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива московской лаборатории
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК располагает информацией, согласно которой бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) альтернативный экземпляр архива лаборатории.
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Три человека погибли в результате ДТП под Владимиром
В результате столкновения двух автомобилей в Ковровском районе Владимирской области погибли три человека, ещё трое пострадали.
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Самсонов стал вторым вратарём в истории НХЛ, выигравшим семь первых выездных матчей
Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов стал вторым вратарём в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось выиграть каждый из семи первых выездных матчей.
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Слуцкий рассказал о возможных приобретениях «Рубина» в зимнее трансферное окно
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что клубу необходимо усиление в зимнее трансферное окно.
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В Совфеде оценили введение санкций США против «Северного потока — 2»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление Министерства финансов США о том, что американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.
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Малкин догнал Могильного в списке самых результативных россиян в НХЛ
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место среди российских игроков по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам на выезде
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб, заброшенных на выезде.
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В России завершились госиспытания броневика «Тигр» с ЗРК «Гибка-С»
В России завершились госиспытания новейшего комплекса противовоздушной обороны сухопутных войск «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр».
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Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах КМ по фристайлу
Российская фристайлистка Валерия Демидова завоевала золото в хафпайпе на этапе Кубка мира в Китае.
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Ракета «Протон-М» вывезена на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель «Протон-М», которая 24 декабря приступит к доставке на орбиту метеорологического спутника «Электро-Л» №3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур.
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Малкин чуть не подрался с голкипером «Эдмонтона» в матче НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин чуть не подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом
В Ленинградской области грузовик совершил наезд на пять легковых автомобилей, по предварительным данным, погибли два человека, ещё четверо пострадали.
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Радулов пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» из-за травмы.
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В Якутии разработают законопроект по запрету продажи снюса
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что правительство региона до конца года разработает законопроект по запрету продажи в магазинах сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.
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«Даллас» уступил «Флориде» в матче НХЛ, несмотря на гол Гурьянова
«Даллас Старз» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Кемеровской области в ДТП со «скорой» погибла фельдшер
В Кемеровской области на 205-м километре трассы Бийск — Новокузнецк произошло столкновение автомобиля скорой помощи и «газели», в результате чего погибла фельдшер.