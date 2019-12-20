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112: МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбасс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с отправлением в Донбасс очередного гуманитарного конвоя. Как пишет «112 Украина», об этом заявила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, которая добавила к своему сообщению хэштег #StopRussianAggression.
112: МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбасс
Reuters

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с тем, что Москва доставила в Донбасс очередной гуманитарный конвой. Как передаёт «112 Украина», соответствующее сообщение распространила в Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

«Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины — направление так называемого гуманитарного конвоя во временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста», — заявила Зеленко, добавив хэштег #StopRussianAggression.

Как напоминает канал, 19 декабря Россия отправила в Донбасс 17 грузовиков с гуманитарной помощью, что стало 96-м гуманитарным конвоем, отправленным в регион российскими властями.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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