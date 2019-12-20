112: МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбасс

03:00
Агапитов будет претендовать на пост президента Европейской федерации тяжёлой атлетики
Президент Федерации тяжёлой атлетики (ФТАР) Максим Агапитов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).
03:00
Винник объявил голодовку из-за решения Минюста Греции об экстрадиции
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции, объявил голодовку из-за решения греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
03:00
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Источник сообщил о начале буксировки затонувшей с доком подлодки Б-380 на утилизацию
Специалисты аварийно-спасательной службы ЧФ начали буксировку затонувшей вместе с плавдоком подводной лодки Б-380 в Инкерман для утилизации, сообщает РИА Новости Крым.
03:00
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал «Наш» в связи с трансляцией пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.
03:00
БК «Арсенал» оспорил решение РФБ в CAS
Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российской федерации баскетбола (РФБ) об исключении команды из Суперлиги за организацию договорного матча.
03:00
Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев
Украинский журнал «Фокус» назвал президента страны Владимира Зеленского самым влиятельным украинцем. На втором месте в рейтинге оказался глава офиса украинского лидера Андрей Богдан, на третьем — бизнесмен Ринат Ахметов.
03:00
Минюст Греции одобрил экстрадицию Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, во Францию.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с процедурой импичмента Трампа
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН прокомментировал призыв американского лидера Дональда Трампа ускорить процесс импичмента.
03:00
Голикова назвала причину различия зарплат врачей в регионах
Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что оклады врачей устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.
03:00
Центральные улицы Москвы оформят в космическом стиле
Новогоднее убранство праздничных площадок Москвы в этом году будет посвящено теме космоса, сообщают «Известия».
03:00
В США предложили создать фонд в $1 млрд для энергопроектов Европы
Сенаторы в Соединённых Штатах предлагают создать фонд в $1 млрд для финансирования энергетических проектов в Европе, передаёт ABC News.
03:00
WADA назвало страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще, чем Россия
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчёт о нарушениях антидопинговых правил за 2017 год.
03:00
Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказал мнение, почему всё большее число фигуристок начинают изучать четверные прыжки.
03:00
Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет
Японский кабинет министров одобрил на 2020 год рекордный военный бюджет, который составил $48,6 млрд, что на 1,1% больше, чем бюджет на 2019 год. Об этом сообщает Associated Press.
03:00
Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона намерена отстаивать национальные интересы на переговорах по транзиту российского газа.
03:00
Глейхенгауз рассказал, что Косторная будет изучать четверные прыжки
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе рассказал, что Алёна Косторная планирует изучать четверные прыжки.
03:00
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
03:00
Адвокат осуждённой за теракт в метро Петербурга обжаловал приговор
Виктор Дроздов, адвокат осуждённой на 20 лет за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Шохисты Каримовой, подал апелляцию на приговор.
03:00
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
03:00
Олимпийские чемпионы Тотьмянина и Маринин выступят на открытии ЧР по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступят на церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.
03:00
Автоэксперт оценил предложение об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT подготовку в МВД проекта изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники инспекции смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
03:00
Видеомост контактной группы по обмену пленными состоится 23 декабря
На Украине подтвердили проведение видеоконференции с самопровозглашёнными республиками по вопросу обмена удерживаемыми лицами Донбасса в понедельник, 23 декабря.
03:00
Экс-наставник киевского «Динамо» возглавил клуб ФНЛ
Белорусский специалист Александр Хацкевич возглавил волгоградский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор».
03:00
Ян рассказал, когда хотел бы завершить карьеру
Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, когда он хотел был завершить выступления в смешанных единоборствах.
03:00
Боец UFC Ян не исключил переход в другую категорию
Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, при каком условии он может рассмотреть возможность перехода в другую весовую категорию.
03:00
Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о курилках в аэропортах
Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возврате курилок в здания аэропортов.
03:00
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.
03:00
AIU предоставил ВФЛА отсрочку для ответа по делу Лысенко
Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) предоставил Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку на предоставление ответа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
03:00
Эксперт оценил перспективы интеграции России и Белоруссии
Зампредседателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» прокомментировал перспективы интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
03:00
Во Франции скончалась актриса Клодин Оже
Во Франции на 79-м году жизни скончалась актриса Клодин Оже, сыгравшая в киносаге о Джеймсе Бонде
«Шаровая молния» (1965).
03:00
Бояринцев оценил опыт работы Слуцкого в Европе
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение об опыте работы в европейских клубах нового наставника команды из Казани Леонида Слуцкого.
03:00
Отряд российских военных кораблей отправился в иранский порт Чахбехар
Отряд российских военных кораблей после учений с Индией в Аравийском море взял курс на Иран. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Балтийского флота.
03:00
Емельяненко и Исмаилов договорились провести бой
Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
03:00
В МИД России назвали процедуру импичмента Трампа внутренним делом США
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа внутренним делом США, которая не влияет на двусторонние отношения.
03:00
ЕС призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
Евросоюз призвал Белоруссию провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства и ввести мораторий на смертную казнь.
03:00
Эксперт оценил предстоящую встречу президентов России и Белоруссии
Политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
03:00
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меховых изделий
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе меховых изделий, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
03:00
Лебедев оказался легче Мчуну перед боем в Красноярске
Российский боксёр Денис Лебедев и его соперник южноафриканец Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания перед боем в Красноярске.
03:00
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
03:00
Защитник «Оттавы» Зайцев не вернётся на лёд до конца года
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев выбыл на длительный срок из-за травмы.
03:00
Национальный комитет Демпартии США призвал избегать RT и Sputnik
Национальный комитет Демократической партии США (DNC) выпустил на своём сайте гид по борьбе с дезинформацией в интернете. В нём рекомендуется избегать чтения российских «пропагандистcких» СМИ — RT и Sputnik, при этом даётся совет обратить внимание на книгу Джорджа Оруэлла «1984».
03:00
Бояринцев предположил, как болельщики ЦСКА воспримут приход Слуцкого в «Рубин»
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение о реакции болельщиков московского ЦСКА на назначение экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого в клуб из Казани.
03:00
Собянин прокомментировал стрельбу в центре Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал произошедшую 19 декабря в центре Москвы стрельбу.
03:00
Бояринцев уверен, что в Казани футбол не станет популярнее хоккея
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение, что назначение Леонида Слуцкого главным тренером команды не приведёт к резкому росту популярности футбола в сравнении с хоккеем.
03:00
Бояринцев рассказал, как на карьере Слуцкого скажется возможная неудача в «Рубине»
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение о возможных последствиях для российского специалиста Леонида Слуцкого неудачи в работе с командой.
03:00
В Оренбургской области зафиксировали вспышку кори
На территории Оренбуржья в декабре зафиксировали несколько случаев заболевания корью, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
03:00
В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
03:00
Сехудо отказался от одного из чемпионских титулов UFC
Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории.
03:00
В Казани пройдёт парад колокольчиков
В Казани 21 декабря пройдёт парад колокольчиков, сообщает «Реальное время» со ссылкой на дирекцию парков и скверов города.