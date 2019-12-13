1+1: Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Украинские депутаты продлили на год действие закона об особом статусе Донбасса. Как передаёт «1+1», ранее Владимир Зеленский обещал переписать закон, однако в новой редакции изменился лишь срок его действия.

Особый статус Донбасса продлили ещё на год. Закон, на котором настаивала Россия на минских переговорах сразу после расстрела украинских военных в иловайском котле, остаётся без изменений уже более пяти лет.

Президент Зеленский обещал его переписать, но в новой редакции закона изменился лишь срок действия. «Слуги народа» объясняют, что не успели, поскольку Россия до последнего откладывала встречу в нормандском формате. Существенные изменения в закон о статусе Донбасса обещают внести в течение полугода.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2019 года.