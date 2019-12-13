1+1: Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

03:00
Названы распространённые перед Новым годом схемы мошенников
Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко в беседе с «Известиями» рассказал, какие схемы используют интернет-мошенники в предновогодний период.
03:00
Эксперты рассказали о снижении спроса на новогодние товары
Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили о падении спроса на новогодние товары, передают «Известия» со ссылкой на данные исследования.
03:00
Врио губернатора Приангарья посетит пострадавший от паводка Тулун
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу, 14 декабря, намерен посетить пострадавший от паводка Тулун.
03:00
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
03:00
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России, актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова умерла в пятницу, 13 декабря. Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
03:00
В Мурманске арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Суд в Мурманске принял решение арестовать на два месяца задержанного сотрудниками ФСБ сторонника экстремистской организации «Правый сектор»*, планировавшего устроить в городе взрыв у административного здания.
03:00
Колосков: дело не в «осени-весне» и не в лимите на легионеров
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о возможной отмене лимита на легионеров, а также возврате на систему «весна-осень» в свете неудач российских клубов в еврокубках.
03:00
Джонсон пообещал реализовать брексит к 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.
03:00
Косачёв прокомментировал решение ЕС продлить санкции против России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.
03:00
Колосков: Россия остаётся на посредственном уровне по отношению к ведущим футбольным странам
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
03:00
Кобзев назвал главную задачу на посту врио главы Иркутской области
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев был представлен членам регионального правительства и депутатам законодательного собрания и назвал своей главной задачей повышение качества жизни в регионе, пишет ТАСС.
03:00
В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Согласно данным Росстата, за январь — октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек.
03:00
В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России
Глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд прокомментировал решение Москвы об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
03:00
Грищук примет участие в турнире претендентов
Российский шахматист Александр Грищук завоевал путёвку на турнир претендентов.
03:00
Малкин пропустил матч с «Коламбусом» из-за болезни
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» из-за болезни.
03:00
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировали
Открытое горение на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировано, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.
03:00
Дончич установил два рекорда НБА в вынесенном матче в Мехико
Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил два рекорда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в вынесенном матче с «Детройт Пистонс», прошедшем в Мехико.
03:00
Симоньян о словах Стоуна про просмотр новостей только на RT: мне нравится наша аудитория
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале RT.
03:00
Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Геркус о вылете российских клубов из еврокубков: сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень»
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
03:00
Врио губернатора Приангарья Кобзев прибыл в Иркутск
Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.
03:00
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путина по газовому вопросу.
03:00
Панарин оформил третий хет-трик в карьере в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил свой третий хет-трик за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
03:00
Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал продление санкций Евросоюза против России.
03:00
«Сент-Луис» прервал серию из трёх поражений в НХЛ, победив «Вегас»
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram
Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
03:00
«Флорида» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ, несмотря на 27 сейвов Бобровского
«Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
03:00
Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника
Российский президент Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, который был назначен врио губернатора Иркутской области, звание генерал-полковника внутренней службы.
03:00
Трамп заявил о «большой победе» Джонсона на выборах
Президент США Дональд Трамп по итогам прошедших в Великобритании выборов в парламент заявил, что британский премьер-министр Борис Джонсон одержал большую победу.
03:00
Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Бостон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Полпред президента представит 13 декабря врио главы Иркутской области
Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло в пятницу, 13 декабря, представит депутатам и правительству Иркутской области временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева.
03:00
Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Корбин заявил о своём уходе с поста главы лейбористов
Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что намерен уйти с поста главы лейбористов, в свете неудачного результата на выборах в парламент.
03:00
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек, среди которых дети, погибли в результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края.
03:00
Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
03:00
Антонов обсудил с представителем США празднование юбилея Победы
Посол России в США Анатолий Антонов обсудил с председателем комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пэкером вопрос сотрудничества в свете приближающегося празднования 75-летия Победы.
03:00
Создатели «китовой тюрьмы» в Приморье выплатили 65 млн рублей штрафов
Две из четырёх компаний, занимающихся отловом косаток и белух, выплатили штрафы за незаконную ловлю животных на сумму более 65 млн рублей.
03:00
ЕС принял решение о продлении санкций против России
Глава Евросовета Шарль Мишель официально заявил, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.
03:00
Специалисты назвали последствия переутомления на работе
У людей, испытывающих переутомление на работе, увеличивается риск развития различных заболеваний. Об этом говорится в исследовании экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, с которым ознакомился RT.
03:00
МИД Турции ответил на признание сенатом США геноцида армян
Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором говорится, что резолюция сената США о признании геноцида армян не имеет правовой основы.
03:00
В Мексике ратифицировали закон о свободной торговле с Канадой и США
Мексиканский сенат ратифицировал протокол изменений к новому договору о свободной торговле в Северной Америке T-MEC.
03:00
В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
03:00
Страны ЕС пришли к соглашению по вопросу климата
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС пришли к соглашению по климату, кроме одного государства. Канцлер Германии Ангела Меркель позже рассказала, что к соглашению не присоединилась Польша.
03:00
Климкин назвал варианты разрешения конфликта в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что существует три варианта разрешения конфликта на юго-востоке Украины, один из которых может грозить переходом части территорий под власть России.
03:00
Два человека погибли в результате пожара во Владивостоке
Тела двух человек обнаружены после пожара в одноэтажном здании во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
03:00
Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.