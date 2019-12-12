ГОРДОН: офис Зеленского изменил текст заявления лидеров стран «нормандской четвёрки»

На сайте украинского президента отредактировали перевод текста заявления лидеров стран «нормандской четвёрки» по итогам саммита, прошедшего в Париже. Как пишет издание «ГОРДОН», в документе откорректирована часть, касающаяся мероприятий по имплементации политических положений Минских соглашений.

На сайте президента Украины изменён перевод текста заявления лидеров стран «нормандской четвёрки» по итогам саммита, который прошёл 9 декабря в Париже. Как пишет «ГОРДОН», согласно версии документа, которая сейчас размещена на сайте президента, откорректирована часть, касающаяся мероприятий по имплементации политических положений Минских соглашений.

В изначальной версии коммюнике, которую обнародовал офис президента в ночь на 10 декабря, в первом абзаце второго пункта было сказано: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договорённостей в рамках нормандского формата (Н4) и трёхсторонней контактной группы по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению минских договорённостей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе».

Как отмечает издание, из обновлённой версии убрали слово «закон».

«Стороны выражают заинтересованность в достижении договорённостей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению минских договорённостей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе», — говорится сейчас в документе.