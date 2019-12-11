«Вести» выяснили, что ждёт Донбасс по итогам встречи Зеленского и Путина

Саммит в нормандском формате, в который Украина вкладывала массу надежд, не принёс ответов на главные вопросы,поскольку мир в Донбассе так и не достигнут, а позиции сторон остались неизменными. «Вести» решили проанализировать суть договорённостей, как положенных в итоговое коммюнике, так и оставшихся за скобками.

Переговоры в нормандском формате, завершившиеся в Париже, не принесли ответов на главные вопросы: мир не достигнут, переговорные позиции сторон остались прежними. «Вести» проанализировали суть договорённостей, как положенных в итоговое коммюнике, так и оставшихся за скобками.

Как пишет издание, главный итог переговоров в нормандском формате — собственно, сами переговоры. Именно Киев настаивал на встрече, вкладывая в неё массу надежд. Кроме того, беседа нужна была Ангеле Меркель, которая завершает каденцию и нуждается хоть в каком-нибудь прогрессе, и Эммануэлю Макрону, который заходит в избирательную кампанию.

В партии Зеленского с удовлетворением констатировали: президент не перешёл красных линий и не пошёл на уловки своего визави, например, в части разведения сил по всей линии разграничения.

«Нет и даты выборов в Донбассе, а это означает, что до восстановления контроля за границей мы проводить выборы не будем», — заявила депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

С другой стороны, итоги показали, что обе стороны — Россия и Украина — не сдвинулись с прежних позиций.

«Не договорились по базовым принципам (федерализация, контроль над границей), потому выносят на первый план обмен пленными. Зеленский сделал особый акцент на том, что менять Конституцию не будет, как и размена Крыма на Донбасс. Путин гнул своё по особому статусу», — констатирует политолог Юрий Романенко.

Понимание «статуса» как такового в итоге также не согласовано. Нюанс, который предпочитают обходить стороной комментаторы в Киеве, — договоренность внести формулу Штайнмайера

в закон об особом статусе — также выглядит опционально.

«Вопрос — были ли достигнуты тайные устные договорённости по имплементации формулы в украинское законодательство. Но об этом мы вскоре узнаем по действиям и инициативам от «слуг» в Верховной раде. Пока же очевидно, что будет продлён действующий закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО и начнётся подготовка к принятию нового закона до следующей встречи четвёрки», — считает эксперт-международник Максим Яли.

Данная встреча может пройти в Берлине, а дата уже известна — через четыре месяца. Однако всё в комплексе означает, что уровень доверия и вероятность компромиссов достаточно низкие.

«Ситуация скатывается к политическому «замораживанию» конфликта при военной демилитаризации и социальной гуманизации ситуации в зоне противостояния. Отсутствие глубокого обсуждения по многим пунктам (того же переходного законодательства и закона о выборах) возвращает ситуацию в период, сопоставимый с сентябрём 2014 года — между первыми и вторыми Минскими соглашениями», — считает политический эксперт Руслан Бортник.

Слово «Минск» ключевое: по сути, украинский президент не смог убедить российского коллегу в необходимости изменить соглашения. Формулировки в тексте и являются главными красными линиями: Пётр Порошенко в 2014—2015 годах подписал, по сути, ту же формулировку, которую теперь сам он и критикует: в ней выборы проходят до передачи границы Украине, а амнистии подлежат все участники событий.

«Большая часть договорённостей осталась непубличной. Но довольный вид Путина чётко говорил о том, что Минские соглашения будут выполнять в том графике, который выгоден Кремлю. Кроме того, состоится обмен пленными, что выгодно Путину, поскольку на весь мир показывает его миротворцем», — считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.