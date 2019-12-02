Times: Джонсон постарается не появляться рядом с Трампом во время саммита НАТО

В Великобритании скоро выборы, и Консервативная партия, к которой принадлежит Борис Джонсон, опасается, что открытая поддержка Дональда Трампа им может лишь повредить. Поэтому, как пишет Times, Джонсон постарается как можно меньше появляться рядом с Трампом, который приедет в Лондон на саммит НАТО.

Борис Джонсон постарается свести к минимуму свои появления на публике вместе с Дональдом Трампом, чтобы не навредить своей партии на выборах, пишет Times. Президент США на грядущей неделе приедет в Лондон на саммит НАТО.

При этом представитель оппозиции Джереми Корбин постарается воспользоваться случаем и показать, что после брексита во время заключения договора с США британские власти пожертвуют системой здравоохранения.

Как напоминает издание, в прошлом Трамп выражал свою поддержку Джонсону и называл его «хорошим человеком» и «британским Трампом». Но в Консервативной партии считают, что время для визита Трампа и для саммита НАТО выпало неудачное, ведь в Великобритании скоро выборы. Поэтому некоторые называют этот визит «большой проблемой», тем более что трудно предсказать, что может сказать Трамп.

По планам, Джонсон появится рядом с Трампом дважды — во время ужина и на открытии саммита — но двусторонней встречи пока не запланировано.

Как отметили в американской администрации, хоть Трампу и нравится Джонсон, он понимает, что ему нельзя ввязываться в выборы в чужой стране. Джонсон сказал примерно то же самое, когда его спросили, будет ли он рад поддержке Трампа. Он также напомнил, что в кампании брексита поворотным моментом стала ситуация, когда Барак Обама высказался за то, что Великобритании нужно остаться в Евросоюзе.

В свою очередь, Трамп может встретиться с лидером Партии брексита Найджелом Фаражем. На этой встрече они рассчитывают обсудить, в ом числе, инициативу о Европейском оборонительном союзе. «У нас будет саммит НАТО, и Борис Джонсон должен решить, будем ли мы с НАТО и Дональдом Трампом или с Эммануэлем Макроном и ЕС? Мы будто «в собачку» играем», — приводит издание слова Фаража.