Independent: Борис Джонсон попал под критику из-за отказа публиковать отчёт о «российском вмешательстве»

Зрители передачи BBC Question Time критически отреагировали на слова Бориса Джонсона о решении не публиковать отчёт о предположительном «российском вмешательстве» в британскую политику, сообщает The Independent. Согласно ряду домыслов, в отчёте идёт речь о предположительных связях между богатыми россиянами и британской консервативной партией, а также о предположительном вмешательстве в референдум по брекситу.

В эфире программы BBC Question Time британский премьер Борис Джонсон заявил о том, что уже давно решил не раскрывать парламентский отчёт о предположительном «российском вмешательстве» в политику Великобритании, сообщает The Independent.

Как пишет издание, находившиеся в аудитории зрители крайне негативно восприняли слова Джонсона: в частности, когда премьер говорил о том, что раскрыть отчёт невозможно, один из зрителей несколько раз прокричал «Это неправда!». Сам же Джонсон заявил, что все слухи вокруг отчёта являются «полнейшей мистификацией».

Председатель парламентского комитета по разведке и безопасности Доминик Грив не раз заявлял, что оправданий в задержке раскрытия отчёта у Джонсона нет, отмечает The Independent. Согласно ряду предположений, в отчёте идёт речь о предполагаемых связях между богатыми россиянами и британской консервативной партией, а также о предположительном вмешательстве в референдум 2016 года.

«Нет совершенно никаких доказательств какого-либо влияния на какие-либо избирательные процессы в Великобритании», — приводит издание слова Джонсона. Премьер также добавил, что не будет публиковать отчёт, по причине того, что не хочет вносить изменения в обычный распорядок работы.