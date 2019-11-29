Корреспондент: депутат от партии Зеленского призвала «приглушить» свободу слова на Украине

03:00
Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
03:00
В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
03:00
Колобков считает, что рекомендации комитета WADA противоречат спортивным принципам
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России противоречат спортивным принципам.
03:00
Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
03:00
Березовский предположил, что матч с «Уфой» повлиял на ситуацию с ангиной в «Сочи»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский предположил, что матч 17-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой» повлиял на ситуацию с ангиной в сочинском клубе.
03:00
Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.
03:00
В МИД России заявили о прагматичном взгляде на отношения с ЕС
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона прагматично смотрит на отношения с Евросоюзом и исходит из того, что взаимные санкции и барьеры никому не выгодны.
03:00
Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
03:00
Стало известно место проведения нормандского саммита
Саммит в нормандском формате, запланированный на 9 декабря, планируется провести в Елисейском дворце.
03:00
Шлеменко высказался о предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего боксёрского поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
03:00
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Бразильской конфедерации футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейру за коррупцию.
03:00
«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа
Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаза».
03:00
Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»
Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа».
03:00
Мужчина ударил полицейского ножом в метро Москвы
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции метро «Савёловская», злоумышленник нанёс ему удар в грудь.
03:00
В «Сочи» назвали критической ситуацию с ангиной у футболистов
Пресс-атташе футбольного клуба «Сочи» Александр Груднев высказался об эпидемии ангины перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
03:00
В больницах Доминиканы после ДТП остаются 19 россиян
В больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 19 россиян, восемь из них находятся в палате интенсивной терапии. Об этом Интерфаксу сообщил представитель туроператора «Анекс Тур».
03:00
МИД Франции вызвал турецкого дипломата из-за слов Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало к себе представителя Турции в стране из-за слов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
03:00
Назван лучший футболист недели в Лиге Европы
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
03:00
В посольстве Чехии в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы переговоры с российскими компаниями
В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали, что 2 декабря в посольстве Чешской Республики в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы переговоры с участием российских компаний.
03:00
Более трёх миллионов человек стали пассажирами МЦД за первую неделю работы
Свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров, сообщает Newinform.
03:00
Объявлен шорт-лист премии современной драматургии «Кульминация»
В Союзе театральных деятелей России прошло заседание экспертного совета премии современной драматургии «Кульминация», в ходе которого был объявлен шорт-лист лучших пьес 2019 года.
03:00
В Кировской области рассказали о расходах на лечение ВИЧ-инфицированных осуждённых
В УФСИН по Кировской области рассказали, что на лечение ВИЧ-инфицированных осуждённых в регионе было потрачено более 15 млн рублей.
03:00
Названы темы международного форума «Арктика: настоящее и будущее»
Названы темы IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдёт 5—7 декабря в Санкт-Петербурге.
03:00
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве
Синоптики рассказали, что на будущей неделе вместе с календарной зимой в Москву придёт зима климатическая, которая принесёт с собой первые метели и сугробы, сообщает «Газета.ru».
03:00
Полиция прокомментировала инцидент в Лондоне
Британская полиция подтвердила, что один человек был застрелен во время инцидента на Лондонском мосту. В настоящее время Скотленд-Ярд расценивает преступление как связанное с терроризмом.
03:00
В Раду внесут проект постановления о запрете закупок газа у России
Украинская партия «Европейская солидарность» намерена внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
03:00
Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда
Руководитель приморского национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк вручил телеведущему и учёному Николаю Дроздову сертификат хранителя дальневосточного леопарда, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.
03:00
Власти Ленобласти сообщили о создании двух природных заказников в Выборгском районе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать на территории Выборгского района две особо охраняемые природные территории, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
03:00
Для краснодарских предпринимателей проведут сессию «Мой бизнес: встречи по делу»
Деловая сессия «Мой бизнес: встречи по делу» пройдёт 2 декабря в Краснодаре, сообщает портал «Юга.ру».
03:00
Антон Миранчук заявил, что готов перейти в немецкий клуб
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос, где бы он хотел продолжить карьеру.
03:00
Эксперт объяснила феномен «чёрной пятницы»
Член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы», которую считают главной распродажей года.
03:00
СМИ: Россияне стали чаще покупать фастфуд
Россияне стали чаще покупать фастфуд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Сбербанка, Delivery Club и «Платформы-ОФД».
03:00
В Татарстане 10 человек пострадали в результате ДТП
В Татарстане 10 человек получили травмы в результате аварии.
03:00
Джонсон следит за ситуацией на Лондонском мосту
Премьер-министр Британии Борис Джонсон проинформирован об инциденте на Лондонском мосту, где, по предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих.
03:00
Туск передал полномочия главы Евросовета Мишелю
Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель получил от Дональда Туска полномочия главы Евросовета. Об этом сообщает Euronews.
03:00
Синоптики предупредили о ливнях с грозой и градом в Сочи
Синоптики рассказали о ливнях с грозой и градом с 29 ноября по 1 декабря в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
03:00
В Госдуме оценили последствия распространения культуры потребления
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, вице-президент российской Федерации хоккея с мячом Николай Валуев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил последствия распространения культуры потребления.
03:00
Онищенко рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России.
03:00
Левандовски признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
Нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
03:00
Станцию метро у Лондонского моста закрыли из-за инцидента
Станция метро «Лондон Бридж» закрыта в британской столице после инцидента на Лондонском мосту, где, по предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих.
03:00
В Петербурге рассказали о стоимости проезда на метро в 2020 году
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга определил тарифы на проезд в метрополитене на 2020 год, сообщает Nation News.
03:00
Представитель МХАТ имени Горького прокомментировала сообщения о госпитализации Дорониной
Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Наталья Федотова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщения о госпитализации президента театра Татьяны Дорониной.
03:00
«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-главы города Кирова
«Единая Россия» приостановила членство экс-главы города Кирова Владимира Быкова в партии, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу.
03:00
Новак рассказал об условии заключения договора по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак рассказал об условии заключения договора по транзиту газа с Украиной.
03:00
Эксперт оценил успехи Москвы в области цифровизации
Председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах столицы в области цифровизации.
03:00
Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию за фальстарт в спринте на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке.
03:00
Sky News: полиция застрелила мужчину на Лондонском мосту
Полиция застрелила одного человека во время инцидента на Лондонском мосту, об этом сообщает Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.
03:00
Эксперт прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в беседе с НСН прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.
03:00
Победители конкурса «Лидеры России» открыли предновогоднюю акцию «Ёлка желаний»
В Москве победители конкурса «Лидеры России» открыли благотворительную акцию «Ёлка желаний», в рамках которой будут исполнены заветные желания тяжелобольных, малообеспеченных детей и пенсионеров.
03:00
Норвежский лыжник Клебо установил рекорд КМ по победам в спринте
Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо установил рекорд по количеству побед в спринте на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.