Корреспондент: депутат от партии Зеленского призвала «приглушить» свободу слова на Украине

Депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк считает, что на Украине настолько сильна свобода слова, что её пора «немножко приглушить». Как сообщил «Корреспондент», так политик отреагировала на открытие уголовного дела из-за видео, на котором депутат София Федына и волонтёр Маруся Зверобой обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

Украинский депутат от партии «Слуга народа» и бывший журналист Ольга Василевская-Смаглюк считает, что на Украине пора «немножко приглушить» свободу слова. Как пишет «Корреспондент», такое мнение политик высказала во время обсуждения ситуации вокруг угроз президенту Украины со стороны депутата от «Евросолидарности» Софии Федыны и волонтёра Маруси Зверобой.

«У нас в стране настолько сильна свобода слова, что её пора бы уже немножко приглушить — из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — подчеркнула Смаглюк.

Она также добавила, что «если бы это происходило где-нибудь в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски, — его просто бы посадили в тюрьму, без суда и следствия».

Как напоминает издание, ранее в отношении Федыны и Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.