Telegraph: шведы в своей Лапландии обзаведутся собственным Сантой

Каждый год более полумиллиона человек слетаются со всего мира в Рованиеми, административный центр финской провинции Лапландия, пишет The Daily Telegraph. Приезжают они туда, чтобы побывать на «официальной родине» Санта-Клауса.

Гости могут не только встретиться с Сантой, но и прокатиться, например, на оленьей упряжке.

Однако правильное ли это место?

«Санта-Клаус родом отсюда, из Швеции, а не из Финляндии», — заверяет француз Кристоф Рисениус, который продвигает смелый план заполучить для шведов кусок обширного рынка Лапландии, который оценивается в сумму $350 млн.

В этом декабре стартует пилотный проект, в рамках которого Рисениус и его команда планируют принести Рождество в Бьорклиден, деревню с горными шале, которая расположена на склоне в отдалённом северо-западном уголке шведской Лапландии.

«Мы считаем, что у нас отличное место, где можно испытать подлинный опыт общения с Санта-Клаусом, поскольку всё здесь совпадает с представлениями всех детей мира о Рождестве, — заявил он. — Мы хотим сделать реальное Рождество, а не как в Рованиеми, где это, скорее, массовый продукт».

Семьи, которые приедут сюда, вначале отправятся на оленьих упряжках вниз по горной тропе к деревянному шале, где они встретятся с Санта-Клаусом, который будут ждать их у горящего камина.

Там будут горячий шоколад и глинтвейн, рождественские чулки и комната, где дети смогут насладиться Julpyssel, шведской рождественской ремесленной традицией.

Снаружи будет склон для катания на санях, ледовый каток, а также упряжки с запряжёнными в них хаски.

Между тем пока в Бьорклиден есть лишь 80 четырёхместных шале, три домика класса люкс и менее 40 гостиничных номеров. С таким набором шведский курорт может претендовать лишь на небольшой кусочек обширного рынка Рованиеми, отмечает The Daily Telegraph.