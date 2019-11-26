Telegraph: шведы в своей Лапландии обзаведутся собственным Сантой

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Джонсон: доказательств вмешательства России в британские выборы и референдумы нет Guardian
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ERR: крысы-вредители вывели из строя эстонский сайт госуслуг ERR
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Посол России назвал тяжёлым диалог с Британией по визам
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идёт тяжело.
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Юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России
Спортивный юрист Айнур Нуриев оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем исполкоме организации.
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Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана
Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.
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Глава СБР: комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж
По меньшей мере 14 японцев были задержаны в Китае с 2015 года по подозрению в преступлениях против национальной безопасности.
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Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям перед «чёрной пятницей»
Специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников, сообщает Nation News.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Росконтроле оценили качество кисломолочного напитка «Снежок»
В Росконтроле провели исследование кисломолочного напитка «Снежок» с массовой долей жирности 2,5%, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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До пяти возросло число жертв землетрясения в Албании
Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до пяти, пишет Faktor.
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Глава USADA поддержал рекомендации комитета WADA по России
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Суд вынес приговор пенсионерке из Кемерова за продажу наркотиков
Пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области.
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РУСАДА получило от WADA уведомление о возможных санкциях
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) официальное письмо с указанием рекомендованных санкций в отношении России.
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Синоптик рассказал о погоде в декабре
В Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы, рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
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В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
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Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Подтверждена гибель двух человек в результате землетрясения в Албании
В результате землетрясения в Албании, по последним данным, погибли два человека, сообщает издание Faktor.
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В Волгоградской области произошёл пожар на складе
В МЧС заявили о возгорании на складе с лакокрасочными материалами в Городищенском районе Волгоградской области.
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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Два гола и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Вегас» в матче НХЛ
«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Заместитель главы аппарата Белого дома решил уйти в отставку
Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Уолш принял решение уйти в отставку.
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В «Рособоронэкспорте» назвали сроки окончания поставок С-400 в Индию
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что поставка пяти полков C-400 Индии завершится в 2025 году.
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По факту ДТП с пятью погибшими в Приамурье возбудили дело
Управление МВД по Амурской области заявило о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с пятью погибшими, которое произошло в Белогорском районе.
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Не менее 50 человек пострадали в результате землетрясения в Албании
Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу сообщила, что в больницу после мощного землетрясения, произошедшего недалеко от Тираны, были доставлены порядка 50 человек с различными травмами.
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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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В МВД сообщили о задержании почти 30 протестующих в Тбилиси
В Тбилиси, по данным МВД, задержаны 28 участников протеста у здания парламента, сообщает телеканал «Рустави-2».
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Цена на нефть Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Уфе автобус врезался в пятиэтажный дом
Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на пятиэтажный дом в Уфе.
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В «Рособоронэкспорте» рассказали о процессе поставок С-400 в Турцию
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что Россия поставит Турции по опциону второй полк С-400.
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В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами
Спецназ Грузии разогнал протестующих возле здания парламента в Тбилиси с помощью водомётов.
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Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину.
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Чемпион ОИ в прыжках в воду Захаров отстранён на 18 месяцев
Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранён на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.
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Адвокат: Соколова могут перевести из «Крестов» в московский изолятор
Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, передано для расследования в центральный аппарат СК России, обвиняемый может быть переведён из СИЗО «Кресты» в московский изолятор «Матросская тишина».
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Российские военные оказали помощь мирным жителям Пальмиры
Российские военные оказали медицинскую и гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры.
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Представители КНР и США продолжили обсуждение торговой сделки
Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ продолжил обсуждение в телефонном разговоре с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином деталей первой части торговой сделки.
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от столицы Албании
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалёку от столицы Албании Тираны. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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В Москве 26 ноября ожидается до -4 °С
В Москве во вторник, 26 ноября, ожидается до -4 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
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В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии
В Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
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В Минздраве рассказали, какими напитками можно согреться в мороз
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, какие продукты и напитки следует употреблять в холодное время года, чтобы согреться.
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Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии, сообщило Министерство обороны Республики Корея.
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Суд отклонил жалобу на арест гендиректора ЧОПа в Благовещенске
Амурский областной суд во вторник, 26 ноября, отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Сергея Андрющенко, генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске, сотрудник которого впустил студента с оружием в местный колледж, где произошла стрельба.
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В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
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В Ленобласти предлагают запретить вступать в брак должникам по алиментам
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам вступать в брак.
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Лига арабских государств осуждает позицию США по израильским поселениям
Министры иностранных дел Лиги арабских государств осуждают позицию Соединённых Штатов в отношении израильских поселений на палестинских территориях.
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При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
Следователи выясняют обстоятельства гибели четырёх человек, чьи тела были найдены при ликвидации возгорания в доме в городе Ужур Красноярского края.
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WSJ: Верховный суд США удовлетворил просьбу адвокатов Трампа по налогам
Верховный суд Соединённых Штатов удовлетворил просьбу адвокатов американского лидера Дональда Трампа по приостановке расследования в отношении президента, которое подразумевает раскрытие им налоговых деклараций.
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В Приморье в автомобиле обнаружили около четырёх тысяч особей трепанга
В Хасанском районе Приморья полицейские обнаружили в автомобиле около 4 тыс. живых особей трепанга.
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МИД КНР вызвал посла США из-за законопроекта по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан вызвал посла Соединённых Штатов в Китае Терри Брэнстеда с целью выразить протест в связи с принятием в сенате и палате представителей США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге».
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США и Болгария заявили о планах развивать взаимодействие в обороне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщили о планах развивать взаимодействие в сфере оборонной промышленности.