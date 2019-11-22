Independent: проиграв на родине, Джейми Оливер надеется на кулинарный реванш за границей

Известный повар Джейми Оливер, британская ресторанная империя которого потерпела крах, решил создать новый бренд Jamie Oliver Kitchen, под которым по всему миру откроется 19 новых заведений, пишет The Independent. Ожидается, что гости смогут попробовать там блюда, приготовленные с использованием местных ингредиентов и с учётом национальных кулинарных традиций.

Всего через несколько месяцев после того, как британская ресторанная империя Джейми Оливера рухнула, оставив около тысячи сотрудников без работы, шеф-повар собирается открыть 19 новых ресторанов по всему миру, сообщает The Independent.

Кроме того, два заведения на Бали и в Бангкоке из итальянских ресторанов Jamie’s Italian превратятся в новый бренд под названием Jamie Oliver Kitchen.

В прошлом году Оливер признался, что, пытаясь спасти компанию, находившуюся на грани банкротства, два года назад он вложил в неё £13 млн. Однако даже закрытие 12 ресторанов в январе 2018 года не помогло ему вернуть все долги.

Как отмечает издание, компания шеф-повара и телевезионной звезды столкнулась с тем же набором препятствий, что и и другие представители отрасли: повышение минимальной заработной платы, повышение арендной платы, развитие сегмента «еды на вынос» и давление на потребителей.

«За последние 20 лет я путешествовал по всему миру, чтобы открыть для себя захватывающие вкусовые сочетания, подбирая невероятные влияния на протяжении всего пути. И новые рестораны воплотят это вдохновение в жизнь», — заявил шеф-повар.

«В то время как рестораны по всему миру продолжают пользоваться нашими признанными брендами, включая Jamie's Italian, мы хотели создать концепцию, которая позволит нам действительно продемонстрировать всё лучшее от Джейми Оливера и добавить её в наше портфолио», — приводит The Independent слова главного исполнительного директора Jamie Oliver Group Пола Ханта.

Хант также отметил, что заведения будут предлагать гостям блюда с использованием местных ингредиентов, а также учитывать национальные кулинарные традиции.