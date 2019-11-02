Times: китайские власти озадачились безопасностью стеклянных мостов

Пекин приказал закрыть десятки стеклянных мостов, пешеходных переходов и смотровых площадок в нескольких китайских провинциях. Власти Поднебесной рассматривают возможность ввести дополнительные правила контроля над этими аттракционами, безопасность которых у многих вызывает сомнение, сообщает The Times.

На фоне растущих опасений о безопасности Китай взялся за контроль стеклянных мостов, пешеходных дорожек и смотровых площадок, пишет The Times.

Власти страны приказали закрыть десятки подобных аттракционов и прекратить строительство новых проектов, пока они изучают возможность введения дополнительных правил безопасности. Пекин пошёл на этот шаг после того, как на мосту в провинции Хэнань появились трещины спустя всего две недели после его открытия, поясняет издание.

Мост в провинции Хэбэй, длина которого между двумя вершинами составляет 488 метров, считается самым длинным стеклянным переходом. В марте прошлого года он был закрыт, а апелляция владельцев была отклонена региональным руководством.

Использование стеклянных мостов попало под запрет в шести городах провинции Гуандун. Сообщения о схожих ограничениях поступает и из других областей Поднебесной, обращает внимание издание.

Вдохновившись смотровой площадкой американского Большого Каньона, горные курорты в Китае спешно стали строить собственные аттракционы. В результате было возведено 2300 стеклянных мостов. Строители соревнуются в создании самых длинных или высоких пролётов, добавляя горки и такие опасные элементы, как качели.

При этом количество несчастных случаев увеличивается. За последние несколько лет два человека погибли при катании на горке. Ещё один турист был ранен при падении на мост камней в Хунане.

«Нет такого парка, который не обещал бы безопасности, — говорится в редакторской колонке газеты Beijing Evening News. — Но стандартов безопасности не существует ни на национальном, ни на региональном уровне. Сколько туристов, которые фотографируются на стеклянных мостах, знают, что нет никакой правовой защиты их жизни?»

Ажиотажа добавляет рост популярности китайских платформ для обмена видео. На одном из сайтов было размещено около 31 тыс клипов со стеклянных мостов.

«Они распространяются, словно инфекционное заболевание. Но за кадром остаётся высокая цена, которую приходится платить за все эти острые ощущения», — отмечается в статье китайского журнала New Weekly.

Сюй Лей, профессор архитектурного проектирования в Чжэцзянском университете, считает, что популярность мостов на крутых горах представляет опасность. «Стеклянные дорожки очень привлекают туристов. Но слишком большой поток людей слишком большой может привести к проблемам. Этим структурам не хватает управления, правил и надлежащего обслуживания», — полагает он.