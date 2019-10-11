Вести: МИД Украины анонсировал возвращение украинских военных кораблей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия уже в самое ближайшее время вернёт украинские военные корабли, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. Как сообщают «Вести», глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что процесс возвращения кораблей находится на финальном этапе.
Россия уже в самое ближайшее время вернёт украинские военные корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как пишут «Вести», об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, между Россией и Украиной «есть взаимодействие» и более того — процесс возвращения кораблей якобы находится на финальном этапе.
«Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача как Министерства иностранных дел — дать возможность завершить процесс», — отметил министр.
По его словам, Украина уже сообщила российской стороне после завершения определённых этапов переговоров: «Мы готовы — назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли».
«Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберём. Но этот процесс произойдёт в ближайшее время», — рассказал Пристайко.
«Мы также не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами лиц, желаемых российской стороной, — отметил министр. — Мы не могли ждать, пока наши люди сидят в их тюрьмах».
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