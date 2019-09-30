СТРАНА: украинский гей-ветеран ищет новое жильё и работу после избиения неизвестными

Неизвестные избили украинского военного-гея Василия Давыденко, который недавно совершил каминг-аут. Как пишет «СТРАНА.ua», сейчас пострадавший ищет новое жильё и работу, поскольку коллеги устроили ему бойкот после каминг-аута.

На украинского военного-гея Василия Давыденко, который недавно совершил каминг-аут, напали пятеро радикалов-гомофобов. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко на своей странице в Facebook.

«В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давиденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: «Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п***р?». Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером», — написал Пилипенко.

По его словам, Василий успел сгруппироваться, это его спасло. Однако нападавшие порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника.

«Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута. Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты — пишите», — сообщил Пилипенко.

Он также уточнил, что Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций.