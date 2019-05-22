Daily Wire провёл параллель между Дейенерис из «Игры престолов» и американскими демократами

Левые активисты в США начинали с борьбы за равенство, а в итоге стали навязывать стране расизм и сегрегацию, констатирует ведущий The Daily Wire Эндрю Клейвен. По его словам, точно такое же превращение пережила героиня «Игры престолов» Дейенерис Таргариен: освободительница угнетённых перестала считаться с мнением тех, кого освобождала.

Демократы — это Королева Драконов. Они — Королева Дракона. На прошлой неделе мы видели… не только во время моего выступления в Стэнфордском университете, когда они пытались создать проблемы для администрации, пытались устроить неприятности, заглушить меня своими выкриками, испортить людям настроение… Но мы также видели… У нас в эфире был мой друг, комик Майкл Лофт, и он рассказал, что не может продавать свои материалы для телевидения, потому что он придерживается правых взглядов и они хотят заткнуть ему рот. Мы видели, как Дженну Эллис, которая теперь миссис Ривз, заблокировали в Facebook за то, что она поддержала Мэтта Уолша в его борьбе с абортами. Мы видим, как от всех них избавляются. Мы видим, как люди применяют власть, даже не думая, что это противоречит тем самым целям, которых они пытаются достичь.



Я знаю, что начиналось всё это — по крайней мере, в их сердцах — с желания творить добро. Я знаю, что они хотят повернуть вспять расистскую политику прошлого. Но со своими расистскими идеями левые поистине стали злом. Знаете, эта политика, основанная на принадлежности к различным группам, этот расизм с улыбкой на лице — просто-напросто зло. Я вижу это постоянно. Пример — сегрегированные общежития в колледжах.



Моя профессия — рассказывать истории, и в этой профессии они придумали такое понятие, как «собственная история». То есть вы можете рассказывать только свою собственную историю или историю таких же, как вы. Мы видели это в случае с новым фильмом про Элтона Джона: люди начали жаловаться на то, что актёр, исполняющий роль гея Элтона Джона, сам не гей. И Элтон Джон, надо отдать ему должное, открыто заявил, что всё это чушь, что это всего лишь фильм и можно играть кого угодно.



Но, если подумать, идея такова: между белым и чернокожим, между геем и гетеросексуалом есть какой-то барьер, мешающий артисту, призванному изображать всё человечество… Этот барьер их разделяет. То есть они, левые, вернулись к такому же расизму, какой они практиковали во времена законов Джима Кроу. Они говорят: «Нет, это другое, потому что Южная стратегия Никсона всё изменила». Но отношение осталось прежним, так что это одно и то же.



Итак, они навязывают людям зло. Вначале они пытаются творить добро, но в конце концов начинают делать зло. Потому что они считают, что правильное решение — у них. И они стремятся уничтожить всякий выбор, уничтожить все голоса на противоположной стороне.



Именно такой путь проделала Королева Драконов в «Игре престолов». И вместо того чтобы ныть: «Я не хотел, чтобы трон занял этот персонаж! Почему они не сделали того-то, не сказали того-то?» — именно так сейчас выглядит консервативный Twitter, — мы должны говорить: «Смотрите! Это же демократы! Демократы — это Королева Драконов!»



Вначале они пытались творить добро, а теперь, когда они настолько убеждены в том, что только их путь хорош, они будут навязывать этот путь всем остальным. Что говорит Королева? Не им решать! Люди, которых она освобождает… Она освободит их, и не им решать, что хорошо. Потому что она знает, что хорошо. Она — левая. Она стала левой.



Дата выхода в эфир 20 мая 2019 года.