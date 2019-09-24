Bild: немецкие визы в паспортах жителей Донецка и Луганска возмутили депутата бундестага

Немецкие власти ставят визы в российских паспортах, которые с апреля этого года раздаются на востоке Украины, сообщает Bild. Это вызвало критику депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Ренаты Альт, которая уверена, что Берлин «сидит сложа руки» в ожидании общеевропейского решения.

Немецкие власти не делают различий между обычными российскими паспортами и теми, которые глава Кремля Владимир Путин раздаёт жителям восточных регионов Украины, сообщает Bild. Об этом Берлин рассказал в ответе на запрос депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Ренаты Альт.

С апреля этого года владельцам российских паспортов было поставлено 100 000 виз. При этом неизвестно, сколько из них получили свои документы в Луганске или Донецке. В своём ответе немецкие власти осудили «паспортный указ» Путина, сказав, что эта инициатива нарушает суверенитет Украины и противоречит целям минских договорённостей.

Но, по-видимому, Берлин не делает из этого никаких выводов, предполагает Bild. В Эстонии «путинские паспорта» не признают, а в Германии ждут общеевропейского решения. Немецкие власти «сидят сложа руки», выступила с критикой Альт.

«В парадных речах канцлер и министр иностранных дел Германии поют о поддержке украинских властей. Но в то же время можно без проблем поставить себе визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины! — возмутилась депутат СвДП. — Таким образом немецкое правительство подрывает все попытки по снижению уровня напряжённости и достижению мира на Украине».