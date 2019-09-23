Euronews: дешевле газа в полтора раза — прагматичная Польша не скоро откажется от угля

Уголь до сих пор остаётся основным ресурсом в энергетической системе Польши, и в скором времени ситуация едва ли изменится. Как передаёт Euronews, возобновляемые источники энергии не могут полностью удовлетворить польские энергетические потребности, поэтому экономика Польши продолжает оставаться зависимой от угольной промышленности.

Лето уходит, и миллионы домов в Польше обогреваются благодаря ископаемому топливу. Веками уголь был здесь главным энергетическим ресурсом как в жилых домах, так и в промышленности.

МУЖЧИНА: В Польше по-прежнему дешевле всего уголь. Газовое отопление примерно раза в полтора дороже.

Солнце или ветер — лишь вспомогательные источники энергии. В прошлом году добыча угля в Польше составила 63 миллиона тонн. Споры об угле и окружающей среде ведутся здесь долгие годы.

ГЖЕГОШ ТОБИЖОВСКИЙ, депутат партии «Свобода и справедливость»: Исходя из прагматических и экономических соображений, заботясь о безопасности наших граждан, мы говорим: конечно, мы переходим к возобновляемым источникам энергии, мы заботимся о климате, хотим внедрять новейшие технологии, но недопустимо, чтобы мы остались без электроэнергии.

Таким образом, уголь остаётся основным ресурсом в энергетической системе Польши, и в скором времени ситуация едва ли изменится.

ПАВЕЛ БОГАЧ, Горно-металлургическая академия: Мы по-прежнему развивающаяся страна, мы лишь догоняем упущенное. Об этом следует помнить, и экономический аспект тут крайне для нас важен, ведь речь идёт о рабочих местах.

Сейчас в горнодобывающей отрасли здесь работают около 130 тысяч человек. Польская горнодобывающая группа — крупнейший работодатель в Силезии. Большая часть 42-тысячного персонала трудится под землёй.

ТОМАШ ГОЛОВСКИЙ, Польская горнодобывающая группа: Одно рабочее место на шахте создаёт четыре сопутствующих рабочих места. Поэтому можно с уверенностью говорить, что в этой отрасли на самом деле заняты 300 тысяч человек.

В Силезии люди работают на шахтах из поколения в поколение.

МУЖЧИНА: Даже представить себе не могу. Без угля Силезию ждёт упадок, здесь будет второй Детройт.

И это не преувеличение. Вся экономика зависит от угольной промышленности.

МАРИЯ ТРЕПИНСКА, эксперт по горному делу: В Силезии есть город Бытом. Когда-то он был крупным, а теперь стал маленьким, там всё развалилось. Цены на недвижимость упали до 200 евро за квадратный метр. Если принять решение о быстром закрытии шахт, Силезия прекратит своё существование.

И с этим считаются польские политики самых разных убеждений. Ведь победа на выборах в Силезии — залог победы в стране.

ЛЕЖЕК КАБТАК, корреспондент Euronews: Возобновляемые источники энергии не могут полностью удовлетворить польские энергетические потребности. В Польше огромные запасы угля и нет атомных электростанций, поэтому из экономических соображений страна не может позволить себе отказаться от угля в ближайшие десятилетия. Но вопрос в том, может ли она позволить себе не отказаться от него в долгосрочной перспективе.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2019 года.