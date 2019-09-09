Guardian: вслед за пьесой о жизни и смерти Литвиненко расскажет британский телесериал

02:52 В Японии 900 тыс. домов обесточены из-за тайфуна По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены.

02:31 ЛДПР побеждает на выборах в Хабаровском крае Партия ЛДПР набирает 56,12% на выборах в Законодательную думу Хабаровского края после обработки 100% протоколов.

02:11 На выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона, по предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов.

02:08 Сафин назвал детским садом попытки Медведева использовать укороченные удары в финале US Open Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказался об ошибках, которые допускает его соотечественник Даниил Медведев в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

02:01 Тренер Надаля: матч с Медведевым очень сильно завязан на тактике Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказал мнение об игре своего подопечного в первом сете финала заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open с россиянином Даниилом Медведевым.

01:53 Сафин высказался о физической форме Медведева Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.

01:51 Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.

01:31 США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.

01:30 Сафин: Медведеву нужно брать инициативу в свои руки в финале US Open Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал итоги первых двух сетов финала US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

01:22 Сафин рассказал, что Надаль играет в футбол не хуже игроков «Спартака» и «Зенита» Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал о футбольных способностях испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

01:12 Блинкова стала победительницей турнира WTA в Нью-Хейвене Россиянка Анна Блинкова одержала победу над американкой Усуэ Майтане Арконадой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Хейвене, США.

01:09 В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать выборы на полуострове Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что, не признавая крымские выборы, грузинские власти предстают в качестве сателлита США.

00:56 Сафин оценил игру Медведева в первом сете финала US Open Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал итоги первого сета финала US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

00:48 Тренер рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Надаля в финале US Open Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, за счёт чего его подопечный может взять верх над испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

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00:01 Лихтенштейн вырвал ничью в матче отбора на Евро-2020 с Грецией Сборные Греции и Лихтенштейна сыграли вничью в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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23:09 Россиянка Селехметьева в паре с Бартоне победила на юниорском US Open Российская теннисистка Оксана Селехметьева и латвийка Камилла Бартоне стали победительницами заключительного в сезоне юниорского турнира серии Большого шлема — US Open.

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