Guardian: вслед за пьесой о жизни и смерти Литвиненко расскажет британский телесериал

Британская телевизионная корпорация ITV создаст многосерийный фильм о жизни и смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, передаёт The Guardian. Ожидается, что роль диссидента получит актёр Дэвид Теннант, известный по роли Доктора Кто.

Британский актёр Дэвид Теннант, прославившийся благодаря роли Доктора Кто в одноимённом научно-фантастическом сериале, считается основным претендентом на роль в сериале об убитом российском перебежчике Александре Литвиненко, сообщает The Guardian.



Одна из лидирующих телевизионных корпораций Великобритании ITV снимет драматический сериал на основе сценария, написанного Джорджем Кеем. Ранее он пробовал себя в качестве автора сценариев для криминальных и шпионских многосерийных фильмов.



The Guardian отмечает, что в основу сценария лёг документальный фильм 2017 года британского телеканала Channel 4 «Охота на убийц из КГБ», в котором детективы британской полиции рассказывают о расследовании дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ.



Как напоминает издание, отравление Литвиненко в Лондоне в 2006 году привлекло к себе много внимания и стало благодатной почвой для телевизионных и сценических адаптаций. Так, в лондонском театре «Олд Вик» идёт пьеса под названием «Очень дорогой яд», основанный на одноимённой книге журналиста The Guardian Люка Хардинга.