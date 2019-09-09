Guardian Оригинал

Guardian: вслед за пьесой о жизни и смерти Литвиненко расскажет британский телесериал

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Британская телевизионная корпорация ITV создаст многосерийный фильм о жизни и смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, передаёт The Guardian. Ожидается, что роль диссидента получит актёр Дэвид Теннант, известный по роли Доктора Кто.
Guardian: вслед за пьесой о жизни и смерти Литвиненко расскажет британский телесериал
Twitter / theartsdesk.com

Британский актёр Дэвид Теннант, прославившийся благодаря роли Доктора Кто в одноимённом научно-фантастическом сериале, считается основным претендентом на роль в сериале об убитом российском перебежчике Александре Литвиненко, сообщает The Guardian.

Одна из лидирующих телевизионных корпораций Великобритании ITV снимет драматический сериал на основе сценария, написанного Джорджем Кеем. Ранее он пробовал себя в качестве автора сценариев для криминальных и шпионских многосерийных фильмов.

The Guardian отмечает, что в основу сценария лёг документальный фильм 2017 года британского телеканала Channel 4 «Охота на убийц из КГБ», в котором детективы британской полиции рассказывают о расследовании дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ.

Как напоминает издание, отравление Литвиненко в Лондоне в 2006 году привлекло к себе много внимания и стало благодатной почвой для телевизионных и сценических адаптаций. Так, в лондонском театре «Олд Вик» идёт пьеса под названием «Очень дорогой яд», основанный на одноимённой книге журналиста The Guardian Люка Хардинга.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Александр Литвиненко Великобритания кино отравление расследование театр телевидение
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров