Times: в Британии поставят «образовательную» оперу об отравлении Литвиненко

Жизнь и смерть Александра Литвиненко послужат сюжетом для британской оперы. По словам продюсеров проекта, они очень трепетно относятся к теме постановки и среди прочего планируют отразить «чудовищные свойства» полония-210, которым, по версии Лондона, был отравлен бывший офицер ФСБ, сообщает The Times.

«В опере обычно присутствуют любовь, месть и трагедия. В этот раз там будет ещё и чай с полонием-210», — пишет The Times.

По словам издания, жизни и смерти Александра Литвиненко решили посвятить полноценную музыкальную постановку с «греческим хором, изворотливым миллиардером и ещё более изворотливыми шпионами».

Премьера британской оперы состоится в следующем году на фестивале Grange Park Opera в Сюррее. Среди действующих лиц, помимо самого Литвиненко, его вдова Марина, покойный российский олигарх Борис Березовский и якобы убийца Сергей Луговой, утверждает The Times.

Продюсер спектакля Васфи Кани признаётся, что сначала ей казалась неактуальной идея постановки о Литвиненко, который скончался в 2006 году. Но затем произошло в «чём-то схожее с его смертью» отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Мы находились в процессе подготовки — и тут, разумеется, произошла эта штука со Скрипалём. Это было довольно пугающе», — рассказывает Кани.

Марина Литвиненко, «которая всё ещё ведёт кампанию против российских властей», помогала создателям и предоставила им ранее неизвестные видеоматериалы, которые будут включены в представление. Музыку к опере написал композитор Энтони Болтон, либретто — Кит Хескет-Харви. Партию Литвиненко исполнит Эдриан Двайер, а роль его жены сыграет Ребекка Боттон.

Кани уверяет, что постановщики не добиваются «нездоровой сенсации». «Важно, чтобы Марина чувствовала, что мы уважаем её покойного мужа, а не стремимся его оскандалить. Должна быть глубина. Нам необходимо взглянуть глубоко внутрь себя», — заявляет она.

По словам Кани, редкость отображения современных событий в операх вкупе с тем фактом, что некоторые ключевые участники «саги Литвиненко» всё ещё живы, оказывают дополнительное давление. «Обычно при подборе актёров ищут правильный голос… но раз речь идёт о существующих или недавно существовавших людях, как например, Литвиненко, то необходимо смутное портретное сходство», — считает она.

Согласно задумке Кани, спектакль будет представлять собой серию воспоминаний находящегося при смерти Литвиненко. Кроме того, в постановке планируется отразить «чудовищные свойства» полония-210. «Это будет среди прочего и образовательная опера», — подчёркивает продюсер.

Издание отмечает, что фотографии Литвиненко на больничной койке до сих пор нередко появляются в СМИ. В 2016 году британское следствие постановило, что бывший офицер ФСБ, получивший убежище в Соединённом Королевстве, «был убит» Сергеем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Коронер Высокого лондонского суда Роберт Оуэн пришёл к выводу, что операция проводилась российской разведкой и, «вероятно, была одобрена» президентом Путиным.

Между тем интерес к обстоятельствам смерти Литвиненко среди британских деятелей культуры не ослабевает и не ограничивается будущей оперой. Лондонский театр Old Vic также планирует поставить на эту тему собственный спектакль A Very Expensive Poison («Очень дорогой яд»), который, по замыслу авторов, должен раскрыть зрителям «мрачный мир международного шпионажа», обращает внимание The Times.