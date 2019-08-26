Der Tagesspiegel: твиты Трампа — ранние предвестники будущей политики Белого дома

Твиты президента США Дональда Трампа — это не просто какие-то безобидные «конвульсии» в социальной сети, к которым не стоит относится всерьёз, пишет Der Tagesspiegel. За то время, пока он занимал пост главы Белого дома, они не раз становились ранними предвестниками будущей политики Вашингтона. Впрочем, для продвижения некоторых из своих инициатив Трампу не хватало реальной власти, но с переизбранием всё может измениться, предостерегает автор статьи.

Некоторые считают, что твиты президента США Дональда Трампа не стоит воспринимать всерьёз, пишет Der Tagesspiegel. Вместо того, что обращать внимание на эти «конвульсии» в социальной сети, нужно следить за той политикой, которую проводит глава Белого дома, советуют они. Такое объяснение как «бальзам на душу» тем, кого задели гневные тирады Трампа. Хочется верить, что в действительности Трамп не считает НАТО «устаревшим», а главу Кремля Владимира Путина своим «другом».

Но с каждым новым месяцем, который глава Белого дома проводит на своём посту, становится всё очевиднее, что его твиты — это «важные заявления президента», которые призваны оказать влияние. При этом позже их суть может даже ужесточиться, отмечает автор статьи. Неотъемлемая часть политики — это слова самих политиков. Они оказывают воздействие и зачастую становятся реальностью. При этом в эпоху цифровых технологий, когда информация распространяется очень быстро и в большом объёме, такого рода заявления обладают ещё большей силой влияния.

Формально твиты президента — это высказывания публичного человека, продолжает издание. Трампу они позволяют общаться с народом напрямую, минуя «ненавистные» элиты. И так как он не подбирает выражения, диалог с людьми становится естественным. В этом и заключается секрет популистской политики, объясняет автор. Для подписчиков Трампа его аккаунт в Twitter — это источник честной информации.

Можно сколько угодно называть Трампа расистом, но для его сторонников он будет просто человеком, который описывает реальную ситуацию на грязных и опасных улицах чёрных районов Балтимора. Отсутствие редакционного фильтра и «цивилизационного тормоза» позволяет вести диалог в очень раскрепощённой форме. Такая форма общения в некотором смысле легитимирует вражду и создаёт свою собственную реальность.

К тому же твиты Трампа оказывают прямое влияние на политику. Его пост — это не «боевой клич», а оповещение, ранний предвестник будущей политики. Это доказывают примеры Транстихоокеанского партнёрства, Парижского соглашения и ядерной сделки с Ираном. Обо всех этих договорённостях глава Белого дома отзывался крайне нелестно в социальной сети. И его твиты были предвестниками выхода их них.

Однако иногда тирады Трампа в Twitter не приводят ни к каким результатам. Из этого можно сделать вывод о границах его реальной власти. К примеру, политика президента в отношении НАТО и Путина оказалась провальной из-за общего сопротивления всех политических сил Америки. Но всё может измениться, предостерегает автор. Если Трамп продолжит консолидировать свою власть и к тому же ещё переизберётся, то за его твитами в ещё большей степени закрепится функция предвестников. «И тогда уже никакая успокаивающая пилюля не поможет», — заключает Der Tagesspiegel.