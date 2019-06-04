Times: большинство атеистов и агностиков верят в сверхъестественное

Проведя опросы среди атеистов и агностиков из шести стран, включая США, Бразилию и Китай, британские учёные пришли к выводу, что большинство «неверующих» всё же верят «хотя бы в один сверхъестественный аспект» жизни человека, пишет The Times. Многие респонденты признавали, что так или иначе верят в реинкарнацию, астрологию, предназначение или силы добра и зла.

Как выяснили британские учёные, большинство атеистов и агностиков верят в сверхъестественное и «силы добра и зла», сообщает The Times.

В ходе своего исследования в рамках программы Understanding Unbelief («Понимая скептиков») специалисты Кентского университета пообщались с тысячами людей, называющих себя атеистами и агностиками. Опросы проводились в шести странах: Великобритании, США, Бразилии, Китае, Дании и Японии.

В докладе, опубликованном по результатам исследования, атеисты определяются как «люди, не верящие в Бога», а агностики — как те, кто «не знает, существует ли Бог, и считает, что точно узнать это невозможно». Как выяснилось, лишь небольшая часть опрошенных атеистов и агностиков, или «неверующих», полностью отвергают возможность существования сверхъестественных сил. Большинство респондентов верили «хотя бы в один сверхъестественный аспект» жизни человека вроде жизни после смерти, реинкарнации или астрологии, отмечает газета. Иногда некоторые отмечали, что верят, будто некоторые события «должны произойти», а также в существование «сил добра и зла».

Один из авторов исследования Джонатан Лэнман из Университета королевы в Белфасте отметил, что полученная информация напрямую противоречит стереотипам о «неверующих». Принято считать, что атеистам и агностикам не хватает моральных ориентиров и чувства предназначения, что система ценностей у таких людей совершенно другая и что они порой чересчур самоуверенны. Лэнман настаивает, что работа его команды опровергает все эти представления.

На фоне 60% мирового населения, которые верят в то, что некоторые события «предначертаны», среди британцев такой позиции придерживается треть атеистов и 40% агностиков. Почти 20% атеистов из Соединённого Королевства верят в жизнь после смерти, в то время как в мире число сторонников этой точки зрения составляет порядка 55%.