Das Erste: уход главы СДПГ не сулит немецкому правительству ничего хорошего

Глава СДПГ Андреа Налес заявила о намерении уйти в отставку с поста председателя партии и фракции, а также отказаться от своего места в бундестаге, передаёт Das Erste. По мнению корреспондента телеканала, это не означает ничего хорошего для большой коалиции немецкого правительства, которую активно поддерживала Налес. Её решение об уходе связано с критикой после провала СДПГ на европейских выборах и отсутствием прежней поддержки внутри партии.

После поражения на европейских выборах давление, оказываемое на неё, продолжало расти. Теперь глава СДПГ Налес подводит итоги. Завтра она объявит о своей отставке с поста председателя партии, а во вторник — с поста председателя фракции, сообщается в письменном обращении к членам СДПГ. По данным спикера фракции, Налес также намерена отказаться от своего мандата в бундестаге. Когда — пока не ясно. Вообще-то, послезавтра Налес собиралась досрочно переизбираться в своей фракции. Узнаем подробности у Мартина Шмидта, который находится в Берлине, перед штаб-квартирой СДПГ. Теперь появилось это заявление об отставке председателя — давление оказалось слишком сильным?

МАРТИН ШМИДТ, корреспондент Das Erste: Да, в последние недели критика работы Андреа Налес звучала всё более отчётливо, в том числе со стороны СДПГ, была ли эта критика выражена открыто или, нередко, по секрету в беседе с журналистами. Она сама сегодня написала в своём заявлении об уходе в отставку, что неоднократно публично подвергалось сомнению, обладает ли она по-прежнему необходимой поддержкой внутри партии. Поэтому она уже передвинула выборы председателя фракции на более ранний срок, на ближайший вторник. И до сих пор нет никаких других кандидатов. Напротив: вчера шесть заместителей главы СДПГ выступили в поддержку Налес и сказали, что эта критика её личности и её работы несправедлива. Она сама сегодня заявила, что на прошлой неделе ей хотелось ясности, и она её получила. Очевидно, она больше не ощущает поддержки со стороны партии. В первую очередь, недовольство основами оказалось очень велико.

И что теперь будет дальше с СДПГ?

МАРТИН ШМИДТ: Для определения нового председателя партии необходимо провести партийное собрание, которое сможет выбрать председателя. На это уйдёт, по меньшей мере, три месяца. Никаких имён пока нет. На первых порах это место временно займёт Малу Драйер, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц. Что касается выборов председателя фракции, сейчас не ясно, действительно ли они состоятся во вторник. Некоторые в СДПГ требуют пока сделать паузу, дать ситуации устояться, а после летних каникул, возможно, совместно вернуться к этому вопросу.

А что всё это означает для коалиции с союзом ХДС/ХСС?

МАРТИН ШМИДТ: С высокой вероятностью, ничего хорошего. Андреа Налес очень много делала для большой коалиции. Перед выборами в бундестаг СДПГ заявила, что ни в коем случае не хочет образования новой большой коалиции — но потом она всё-таки появилась. Преемнику придётся работать над формированием более сильного профиля СДПГ. Возможно ли это в составе большой коалиции — это весьма спорный вопрос. Руководство ХДС уже сейчас заявило: все члены ХДС должны проявить личную готовность и далее соответствовать поручению о формировании правительства. Всё это звучит так, как будто ситуация сейчас крайне шаткая.

Спасибо, это был Мартин Шмидт.

Дата выхода в эфир 02 июня 2019 года.