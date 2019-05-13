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Spiegel не исключил, что российские олигархи в списке богатейших жителей Великобритании долго не задержатся

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В этом году сразу три российских бизнесмена попали в десятку самых богатых жителей Соединённого Королевства, сообщает Der Spiegel. Впрочем, не исключено, что в скором будущем этот список претерпит изменения из-за растущей напряжённости в отношениях между Москвой и Лондоном. Так, например, владельцу «Челси» Роману Абрамовичу уже давно не выдают визу, и нечто похожее может случиться с его «коллегой-миллиардером» Алишером Усмановым, считает издание.
Spiegel не исключил, что российские олигархи в списке богатейших жителей Великобритании долго не задержатся
Reuters

Списки самых богатых жителей всегда представляют собой «некое отражение» экономик стран, в которых они проживают, пишет Der Spiegel.

В Германии, например, на самом верху обосновались такие старые фамильные династии, как Альбрехты (Aldi) и Квандты/Клаттены (BMW), в США — «пионеры в сфере технологий» Джефф Безос (Amazon) и Билл Гейтс (Microsoft), поясняет немецкий журнал.

Список же богатейших жителей Великобритании, который каждый год составляет британская газета The Sunday Times, — это уже «нечто иное».

В него попадают не самые богатые граждане Великобритании, а проживающие там бизнесмены с самым большим состоянием — и неважно, какой национальности, поясняет Der Spiegel.

«В случае с Соединённым Королевством это существенное отличие, поскольку вот уже на протяжении десятилетий одним из элементов бизнес-модели островной экономики является привлечение состоятельных предпринимателей со всего мира», — отмечает немецкий журнал.

Отобразилось это отличие, продолжает издание, и в рейтинге The Sunday Times: в первую десятку попали аж семь иностранных миллиардеров. При этом «особенно сильно представлена Россия». В список десяти самых богатых жителей Великобритании вошли сразу три российских олигарха, уточняет Der Spiegel.

И в этом нет ничего удивительного, ведь из-за «склонности богатых мужчин с Востока» проживать в столице Великобритании город на Темзе даже прозвали «Лондонградом», притом давно, добавляет немецкое издание.

Впрочем, не исключено, что в скором будущем список самых богатых людей Соединённого Королевства претерпит изменения, поскольку в прошлом году растущая напряжённость в отношениях между Великобританией и Россией сказалась и на «жителях Лондонграда». Из-за этого, например, владельцу «Челси» Роману Абрамовичу уже давно не выдают визу, и нечто похожее может случиться с его «коллегой-миллиардером» Алишером Усмановым, считает Der Spiegel.

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