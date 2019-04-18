La Croix: мал золотник, да дорог — российские учёные вернули Франции карликовую фасоль

Во французском Лионе посадили семена вымершей во Франции карликовой фасоли из резервов Института растениеводства имени Н.И. Вавилова, сообщает La Croix. Российский институт в сотрудничестве с французскими исследовательскими центрами примет участие в научном проекте по изучению биоразнообразия сельскохозяйственных культур.

Лионскую карликовую фасоль доставили самолётом из Санкт-Петербурга, пишет издание, а 11 апреля её торжественно посадили в местечке Шарли, недалеко от Лиона.

На церемонии присутствовал Алексей Заварзин, заместитель директора Всеросийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова. Именно этот институт предоставил семена из своей огромной коллекции, занимающей сегодня четвёртое место по своим размерам. Созданный в 1894 году, этот старейший фонд семян насчитывает более 300 тыс. видов, из которых 80% являются уникальными.

«Две трети коллекции собраны до Второй мировой войны и индустриализации сельского хозяйства», — приводит La Croix слова Стефана Кроза, директора Исследовательского института прикладной ботаники (CRBA). Он борется за сохранение растительного разнообразия планеты: по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), проведённой в 2010 году, за весь XX век было утрачено 75% сельскохозяйственных культур. В этом году в своём февральском докладе организация привлекла внимание к постепенному сокращению биоразнообразия, лежащего в основе нашего питания, которое находится под угрозой.

Как сообщает французское издание, Стафан Кроза станет руководителем научного исследования, которое объединит усилия лионского института и Института имени Н.И. Вавилова, впервые участвующего в подобном проекте за пределами России. Часть финансирования возьмёт на себя фонд De Natura. Исследование пройдёт на ферме Мельхиор, в деревенском доме XVII века в Шарли, к югу от Лиона. Здесь к 2020 году на восьми гектарах создадут станцию для сельскохозяйственных опытов по адаптации растений к изменению климата. Виды растений выберут в зависимости от их значения для питательного рациона человека и будут выращивать без использования химических удобрений. Среди первых в открытый грунт планируют посадить цитрусовые в рамках партнёрского проекта с филиалом Национального института сельскохозяйственных исследований (INRA) на Корсике.