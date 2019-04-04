ZDF: Берлин и Париж создали «альянс за многосторонность» в противовес США, Китаю и России

Франция и Германии основали «альянс за многосторонность», чтобы сохранить основы миропорядка, опирающегося на соблюдение правил, сообщает ZDF. Организация создана как противовес односторонней политике США, Китая и России. Берлин и Париж надеются, что инициатива позволит вернуть дух сотрудничества на мировую арену. Но пока что это только «красивая идея», отмечает автор статьи.

Для сторонников сотрудничества между странами наступили тяжёлые времена, сообщает ZDF. Президент США Дональд Трамп не только критикует у себя в Twitter союзников и международные институты, но и принимает соответствующие меры, сокращая, к примеру, американское финансирование ООН. Америка выходит из соглашений и не настроена на сотрудничество в разрешении глобальных проблем.

Тем временем Китай прокладывает Новый шёлковый путь, инвестируя огромные деньги в промышленные проекты во многих странах, продолжает ZDF. Цель Пекина заключается в том, чтобы закрепить там своё влияние, убеждён автор статьи. Из-за «аннексии»* Крыма, поддержки сирийского лидера Башара Асада и «нарушений» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия также настраивает международных партнёров против себя. «Одним словом, для трёх самых влиятельных государств в мире международное сотрудничество на равных занимает не самое верхнее положение в списке приоритетов», — констатирует немецкий журналист.

В качестве противовеса этим тенденциям Германия и Франция создали «альянс за многосторонность». Его цель — «сохранить основы порядка, опирающегося на соблюдение правил, а также избежать противостояния в формате «все против всех», объяснил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он назвал эту инициативу объединением «убеждённых командных игроков».

Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан убеждён в том, что таких большинство. И эти страны должны «объединить свои силы». Но пока что альянс относительно небольшой. Особый интерес к инициативе проявили Канада и Япония. Неравнодушными также остались Великобритания, Индия, Индонезия, Мексика и Австралия.

Первый саммит организации на министерском уровне пройдёт в сентябре на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН. На нём и будут предложены первые инициативы, которые скорее всего будут касаться защиты прав человека, экологии и правил работы в киберпространстве. Альянс — это просто «красивая идея» или проект, который действительно способен возродить многосторонность в международной политике и составить конкуренцию сильным мира сего? Осенью станет ясно, заключает ZDF.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).