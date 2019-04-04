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ZDF: Берлин и Париж создали «альянс за многосторонность» в противовес США, Китаю и России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Франция и Германии основали «альянс за многосторонность», чтобы сохранить основы миропорядка, опирающегося на соблюдение правил, сообщает ZDF. Организация создана как противовес односторонней политике США, Китая и России. Берлин и Париж надеются, что инициатива позволит вернуть дух сотрудничества на мировую арену. Но пока что это только «красивая идея», отмечает автор статьи.
ZDF: Берлин и Париж создали «альянс за многосторонность» в противовес США, Китаю и России
Reuters

Для сторонников сотрудничества между странами наступили тяжёлые времена, сообщает ZDF. Президент США Дональд Трамп не только критикует у себя в Twitter союзников и международные институты, но и принимает соответствующие меры, сокращая, к примеру, американское финансирование ООН. Америка выходит из соглашений и не настроена на сотрудничество в разрешении глобальных проблем.  

Тем временем Китай прокладывает Новый шёлковый путь, инвестируя огромные деньги в промышленные проекты во многих странах, продолжает ZDF. Цель Пекина заключается в том, чтобы закрепить там своё влияние, убеждён автор статьи. Из-за «аннексии»* Крыма, поддержки сирийского лидера Башара Асада и «нарушений» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия также настраивает международных партнёров против себя. «Одним словом, для трёх самых влиятельных государств в мире международное сотрудничество на равных занимает не самое верхнее положение в списке приоритетов», — констатирует немецкий журналист.
 
В качестве противовеса этим тенденциям Германия и Франция создали «альянс за многосторонность». Его цель — «сохранить основы порядка, опирающегося на соблюдение правил, а также избежать противостояния в формате «все против всех», объяснил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он назвал эту инициативу объединением «убеждённых командных игроков».
 
Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан убеждён в том, что таких большинство. И эти страны должны «объединить свои силы». Но пока что альянс относительно небольшой. Особый интерес к инициативе проявили Канада и Япония. Неравнодушными также остались Великобритания, Индия, Индонезия, Мексика и Австралия.
 
Первый саммит организации на министерском уровне пройдёт в сентябре на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН. На нём и будут предложены первые инициативы, которые скорее всего будут касаться защиты прав человека, экологии и правил работы в киберпространстве. Альянс — это просто «красивая идея» или проект, который действительно способен возродить многосторонность в международной политике и составить конкуренцию сильным мира сего? Осенью станет ясно, заключает ZDF.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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